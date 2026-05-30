La stagione appena conclusa ha rappresentato un traguardo storico per il Como, capace di imporsi come una delle rivelazioni del campionato e di conquistare, al termine di un percorso brillante e ricco di risultati, una prestigiosa qualificazione alla prossima Champions League. Il club lariano ha così coronato un’annata di grande crescita e continuità di rendimento. Il presidente Mirwan Suwarso, intervenuto ai microfoni di Sky, ha analizzato il percorso della squadra e fatto il punto su alcuni temi legati al futuro del gruppo, tra cui la posizione di Cesc Fabregas e le prospettive di Nico Paz.

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Le dichiarazioni di Suwarso su Fabregas e Nico Paz

"Sul futuro di Cesc c'è poco da dire, sta a lui decidere, solamente lui può controllarlo".

L'IPOTETICA PERMANENZA DI NICO PAZ - "Tutti sanno che il Real Madrid vanta un diritto di recompra su Nico Paz. Noi cerchiamo sempre di guardare le cose in maniera positiva e mai anni fa avremmo immaginato di poter avere un giocatore come lui. Lo abbiamo fatto grazie alla generosità del Real Madrid che ci ha permesso di averlo in prestito e per noi è stato un ottimo affare".

LA MENTALITA' DI FABREGAS - "Io credo che lui e Varane abbiano portato una mentalità vincente. Il nostro credo è quello di raggiungere tutti i nostri obiettivi e tutto è possibile. Si è venuta a creare un'atmosfera contagiosa".

IL TRAGUARDO CHAMPIONS RAGGIUNTO - "Probabilmente spiegheremo questo percorso unico. Avevamo un piano di cinque anni e non ha prezzo essere riusciti a raggiungere l'obiettivo in anticipo rispetto ai programmi. Tante persone hanno lavorato per questo e l'abbiamo raggiunto insieme".

COMO, ITALIA - 1 FEBBRAIO: Il presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso, osserva la partita di Serie A tra Como 1907 e Atalanta BC allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 1° febbraio 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

L'annata e le statistiche incredibili della stagione

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La stagione delguidato dasi è trasformata in un’autentica impresa sportiva, con la squadra capace di mantenere una continuità di rendimento impressionante lungo tutto il campionato. Il club lariano ha messo insieme numeri di altissimo livello, distinguendosi per solidità difensiva, qualità del possesso e una crescita costante nella produzione offensiva, fino a diventare una delle realtà più sorprendenti della stagione. Il percorso, costruito su una lunga serie di risultati positivi e su una spiccata identità di gioco, ha permesso aldi restare stabilmente nelle posizioni di vertice e di raggiungere, al termine dell’ultima giornata utile, una storica qualificazione alla prossima, coronando un’annata senza precedenti per il club.