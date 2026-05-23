Cori, applausi e grande entusiasmo al Filadelfia: i granata ricevono la spinta dei tifosi a pochi giorni dal derby con la Juventus
Il discorso di Duvan Zapata a Superga in ricordo del Grande Torino
Dopo la sconfitta in trasferta contro il Cagliari, il Torino guidato da Roberto D’Aversa si appresta ad affrontare la Juventus allo Stadio Olimpico Grande Torino nell’ultimo turno della Serie A 2025/26. Il fischio d’inizio del Derby della Mole, il primo nella storia a disputarsi all’ultima giornata di campionato, è fissato per domani alle 20:45. In vista della sfida, i granata hanno svolto oggi la tradizionale rifinitura a porte aperte al Filadelfia, con centinaia di sostenitori che hanno fatto sentire il proprio calore alla squadra. L’impianto riaprirà così ai tifosi dopo circa due mesi: si tratta della quinta seduta stagionale aperta al pubblico. Le precedenti occasioni risalgono al 12 luglio, al 22 ottobre dopo il successo casalingo contro il Napoli firmato Simeone, quindi al 4 e al 15 novembre, fino all’ultima dello scorso 16 marzo.
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Il clima derby a TorinoGrande partecipazione al Filadelfia per l’allenamento a porte aperte del Torino in vista del derby contro la Juventus. Circa 2000 tifosi granata hanno riempito gli spalti del centro sportivo per sostenere la squadra a poche ore dalla stracittadina, facendo sentire tutto il proprio calore ai giocatori e allo staff tecnico. Cori, bandiere e applausi hanno accompagnato l’intera seduta, con i sostenitori che hanno più volte incitato la squadra chiedendo massimo impegno e spirito granata in una partita particolarmente sentita dall’ambiente. La presenza massiccia dei tifosi è stata anche un modo per compattare il gruppo dopo il ko contro il Cagliari e trasmettere fiducia alla squadra in vista di una sfida che rappresenta molto più di una semplice gara di campionato, con l'imperativo di battere i bianconeri negando loro l'accesso in Champions.
Le ultime sul Derby della MoleDomani sera va in scena il Derby della Mole tra Torino e Juventus, con i bianconeri che arrivano alla sfida con diversi dubbi pesanti. La notizia più importante riguarda Kenan Yildiz: il talento turco ha riportato un problema al polpaccio in allenamento e salvo sorprese salterà il derby, costringendo Spalletti a ridisegnare la trequarti con Boga favorito per sostituirlo.
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