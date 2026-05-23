Dopo la sconfitta in trasferta contro il Cagliari, il Torino guidato da Roberto D’Aversa si appresta ad affrontare la Juventus allo Stadio Olimpico Grande Torino nell’ultimo turno della Serie A 2025/26. Il fischio d’inizio del Derby della Mole, il primo nella storia a disputarsi all’ultima giornata di campionato, è fissato per domani alle 20:45. In vista della sfida, i granata hanno svolto oggi la tradizionale rifinitura a porte aperte al Filadelfia, con centinaia di sostenitori che hanno fatto sentire il proprio calore alla squadra. L’impianto riaprirà così ai tifosi dopo circa due mesi: si tratta della quinta seduta stagionale aperta al pubblico. Le precedenti occasioni risalgono al 12 luglio, al 22 ottobre dopo il successo casalingo contro il Napoli firmato Simeone, quindi al 4 e al 15 novembre, fino all’ultima dello scorso 16 marzo.

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Il clima derby a Torino

Grande partecipazione alper l’allenamento a porte aperte delin vista del derby contro la. Circa 2000 tifosi granata hanno riempito gli spalti del centro sportivo per sostenere la squadra a poche ore dalla stracittadina, facendo sentire tutto il proprio calore ai giocatori e allo staff tecnico. Cori, bandiere e applausi hanno accompagnato l’intera seduta, con i sostenitori che hanno più volte incitato la squadra chiedendo massimo impegno e spirito granata in una partita particolarmente sentita dall’ambiente. La presenza massiccia dei tifosi è stata anche un modo per compattare il gruppo dopo il ko contro ile trasmettere fiducia alla squadra in vista di una sfida che rappresenta molto più di una semplice gara di campionato,negando loro l'accesso in Champions.

TORINO, ITALIA - 29 SETTEMBRE: I tifosi del Torino mostrano il loro sostegno durante la partita di Serie A tra Torino FC e Juventus allo Stadio Olimpico di Torino il 29 settembre 2013 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Le ultime sul Derby della Mole

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Domani sera va in scena il Derby della Mole tra, con i bianconeri che arrivano alla sfida con diversi dubbi pesanti. La notizia più importante riguarda: il talento turco ha riportato un problema al polpaccio in allenamento e salvo sorprese salterà il derby, costringendoa ridisegnare la trequarti confavorito per sostituirlo.Restano da valutare anche le condizioni di, non ancora al meglio, mentredovrebbe stringere i denti e partire titolare in difesa al posto dello squalificato. Nel Torino, invece, pesa l’assenza diper squalifica, connon al top ma comunque in vantaggio per esserci; davantidovrebbe affidarsi alla coppiaconalle spalle. Le probabili formazioni vedono ilcol 3-4-1-2 e la Juve col 4-2-3-1:

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