1 di 5 Prossima scheda 1 di 5

L'importanza di Torino-Juventus

Torino-Juventus dirà molto, se non tutto, del campionato trascorso e vissuto dai bianconeri. Il Derby della Mole arriva preciso per l'ultima giornata, accendendo ulteriormente le micce identitarie delle due tifoserie del capoluogo lombardo. I granata non hanno più nulla da dire a una Serie A, che per l'ennesima volta li ha visti lottare nel fango della metà classifica e non nella zona europea. Con Marco Baroni, il Toro ha avuto qualche piccolo pensiero negativo, prontamente scacciato dal lavoro di Roberto D'Aversa, ancora in dubbio per la prossima stagione. Tuttavia, l'occasione di poter uccidere ritualmente e definitivamente il Re di Torino, sulla base della mitologia di Nemi, carica non poco l'ambiente dei granata.

Infatti, la Juventus si trova in una situazione che definire precaria è riduttivo. Dopo la debacle inaspettate di Firenze, la società ha posto tutti in discussione. Calciatori, allenatore e soprattutto dirigenti. I 3 punti persi nello scorso turno vogliono dire Europa League al 95% per l'anno prossimo e ciò è ritenuto inaccettabile dalle parti della Fiat. Lo 0-2 firmato Ndour e Mandragora ha scoperchiato l'ennesimo vaso di Pandora del finale di stagione bianconero. Nonostante tutto, le speranze sono ancora vive e la Juve può ancora crederci. Non basta solo una vittoria all'Olimpico, ma serve un'incredibile combinazione di fattori che permetta alla squadra di Spalletti di poter realizzare l'obiettivo minimo di inizio stagione.

In gioco c'è la volontà di interrompere il dato per scontato da parte del Torino (solo 44 vittorie in 188 partite e che manca da dieci anni, 28/4/2016) e riprodurlo lato Juventus (93 vittorie e qualificazione in CL da 12 anni consecutivi, escludendo l'annata della penalizzazione). Tradizione e identità si intrecciano nel Derby della Mole. Una sfida già calda nell'anno della sua origine, una storia biblica per aprire l'ultimo turno della Serie A 2025-26.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5