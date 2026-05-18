La penultima giornata di serie A è appena terminata con le gare spalmate tutte nella giornata di ieri. Ai verdetti già noti si è aggiunto il Napoli che ha blindato la zona Champions, in attesa della prossima e ultima gara tra le mura amiche contro l'Udinese per provare a blindare il secondo posto, nella quale basterà conquistare almeno un punto. Brinda all'Europa anche l'Atalanta, qualificata in Conference League, escludendo così ufficialmente dalla bagarre il Bologna. Resta invece intensa la lotta per Champions e Europa League, così come c'è da definire l'ultima retrocessione tra Cremonese e Lecce. Per avere il quadro completo della situazione bisognerà attendere ancora qualche giorno, con la Lega serie A che ha divulgato gli anticipi e i posticipi della 38^ giornata: scopriamoli insieme.

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Gli anticipi e i posticipi dell'ultima giornata di serie A

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Non hanno nulla più da chiedere al campionato, che apriranno la 38^ giornata di serie A sfidandosi venerdì 22 maggio alle 20.45. La viola, già salva ma mai doma, sfiderà gli orobici freschi di qualificazione ormai blindata in Conference League, entrambe comunque con la volontà di migliorare il proprio piazzamento in classifica. Doppia sfida invece sabato: si inizia alle 18 con l'affascinantecon i felsinei estromessi dall'Europa e i campioni d'Italia che vogliono chiudere la stagione con un'altra vittoria. Alle 20.45 invece, toccherà a, con i biancocelesti attualmente bloccati al nono posto senza possibilità di scalare posizioni e i toscani già retrocessi.La giornata di domenica sarà quella più ricca, con molte squadre che lottano ancora per un obiettivo importante. Si inizia alle 15 con Parma-Sassuolo, sfida di metà classifica senza troppo mordente sulla carta. Alle 18 invece,con gli azzurri alla caccia di almeno un punto per blindare il secondo posto alle spalle dell'Inter. Alle 20.45 le gare più importanti:, tra salvezza e sogno Champions e, con i salentini che sognano il colpaccio interno per la permanenza in serie A senza aver bisogno di guardare il risultato dei grigiorossi.

Si prosegue allo stesso orario con Milan-Cagliari, con i rossoneri che vogliono confermare la zona Champions stando attenti alle avversarie alle spalle, così come il derby di Torino tra i granata e la Juventus che mette in palio non solo l'onore della stracittadina ma anche la possibilità di negare ai bianconeri l'Europa che conta. Chiude Verona-Roma, con i giallorossi impegnati a migliorare la propria classifica, aggrappandosi alla qualificazione per la Coppa dalle grandi orecchie.

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