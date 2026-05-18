Ancora tutto da giocare a novanta minuti dalla fine della Serie A: in ballo due posti Champions e l'ultima zavorra di salvataggio per evitare la retrocessione. Ecco chi ha convinto e chi no nell'ultimo turno di campionato.

Classifica e risultati dopo la penultima giornata di Serie A 👀 pic.twitter.com/GCvxLbRGul — Lega Serie A (@SerieA) May 17, 2026

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Consulta qui il palinsesto

I top di giornata: Roma padrona della Capitale, Napoli in Champions, Milan quasi

Sicuramente la partita copertina della settimana è il derby di Roma . Lo è per il valore intrinseco a un derby sentitissimo, lo è per la squallida pantomima che ha preceduto la collocazione nel calendario della gara, lo è per l'importanza di classifica per la Roma. I giallorossi vincono con doppio Mancini e completano una rimonta, dopo il 3-3 con la Juventus e la conseguente crisi, difficilissima da immaginare.

Il merito è di Gasperini, bravo a tenere la barra dritta anche in un mare di polemiche tipiche dell'ambiente romano. Di Malen, atterrato sulla Serie A con la navicella spaziale a gennaio, e anche e soprattutto di un gruppo bravissimo a reagire dopo qualche difficoltà di troppo. A novanta minuti dal termine della stagione la Roma ha il destino nelle proprie mani: con tre punti contro il Verona sarà Champions League, un traguardo che manca da anni.

Mancini festeggia con i tifosi dopo aver segnato il secondo gol della Roma nella partita contro la Lazio di Serie A (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Meriti anche al Napoli, che batte il Pisa, non un grande ostacolo a dir la verità, e conquista un posto nella prossima Champions. In una stagione costellata di infortuni i partenopei centrano l'obiettivo minimo e rendono sufficiente il bilancio. Buona reazione, infine, anche del Milan, che con una prestazione seria e solida riesce a portar via tre punti fondamentali da Genova. Fondamentale adesso vincere contro il Cagliari per ipotecare il discorso Champions. Proverà a mettere il bastone tra le ruote a entrambe il Como, che passa sul Parma e si regala ancora novanta minuti di speranza per settimana prossima.

Il gol di Štulić in #SassuoloLecce 🌟 pic.twitter.com/dymhNP1KoO — Lega Serie A (@SerieA) May 18, 2026

La lotta salvezza, invece, vede tutto immutato. Il Cagliari vince con il Torino e si salva con una giornata d'anticipo, la Cremonese passa a Udine, il Lecce sbanca il campo del Sassuolo all'ultimo respiro e resta padrone del proprio destino. Tra giallorossi e grigiorossi tutto rimandato a settimana prossima. Bel weekend, poi, per la Fiorentina, che congeda un'annata da dimenticare con un acuto da ricordare in casa della Juventus. Infine, un applauso al Verona, che, nonostante una retrocessione sin troppo prematura, onora il campionato giocando con serietà fino alla fine.

I flop della 37a di Serie A: tonfo Juve, bianconeri nei guai

Il flop di giornata è senza dubbio la. I bianconeri sono l'unica delle squadre ancora in corsa per un obiettivo a non aver vinto, anzi, hanno perso in malo modo davanti al proprio pubblico con la Fiorentina. Gli uomini di Spalletti hanno giocato una partita pessima sotto ogni punto di vista, tra errori individuali e scarsa incisività. Questa volta anche il tecnico di Certaldo ha le sue colpe, ovviamente, ma se i bianconeri faticano da anni a qualificarsi in Champions League, per la verità quasi sempre riuscendoci alla fine, la colpa non può essere solo del singolo allenatore.

Luciano Spalletti durante la partita di Serie A tra Juventus e Fiorentina all'Allianz Stadium di Torino. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

L'idea di partire con Tudor, nel quale in pochi credevano davvero, per poi esonerarlo dopo una manciata di partite, è ciò che davvero rischia di pregiudicare una stagione intera. E ancora, i tanti colpi di mercato sbagliati. Da Openda a David, da Zhegrova a Koopmeiners, questa Juventus non ha progettualità, anzi, è fossilizzata su alcuni giocatori che hanno dimostrato di non essere all'altezza della storia del club. Ora la Juve andrà a giocare il derby con il Toro nella peggior condizione possibile: costretta a vincere, sperando in un passo falso delle altre. Difficile potesse andare peggio.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui