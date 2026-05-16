La corsa alla qualificazione alla Champions League resta estremamente aperta, con più squadre racchiuse in pochi punti e ancora in piena lotta per gli ultimi posti disponibili. Secondo l’analisi di Alessandro Del Piero in un'intervista alla Gazzetta Dello Sport, il quadro è in continua evoluzione e difficile da decifrare, complice l’andamento altalenante delle contendenti. In questo scenario si muovono Napoli, Juventus, Roma, Milan e la rivelazione Como, mentre l’Inter mantiene una posizione di vertice più stabile. La volata finale promette quindi equilibrio e incertezza fino all’ultima giornata.

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Dalla lotta per la Champions ai nuovi talenti: le parole di Del Piero

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"Tutti possono andare in Champions, ormai mancano due partite e può accadere di tutto, possono perdere punti contro squadre che non hanno nulla da chiedere. Se dobbiamo fotografare il momento, sì, Juve e Roma arrivano con più cattiveria rispetto alle avversarie"."Arda Guler, Nico Paz e Cherki, loro tre senza dubbio, talenti incredibili. Poi Yildiz nella Turchia. Ogni nazionale ha giocatori di grande creatività e fantasia, si tratta di scoprirli e guardarli con attenzione".

La corsa alla qualificazione alla prossima Champions League entra sempre più nel vivo e coinvolge diverse squadre racchiuse in pochi punti. La Juventus continua a giocarsi un posto tra le prime della classe, ma dovrà fare i conti con la concorrenza di Roma e Milan, entrambe ancora pienamente in corsa e determinate a centrare un obiettivo fondamentale per prestigio e programmazione futura. Anche il Como, protagonista di una stagione sorprendente, vuole continuare a stupire e inseguire fino alla fine un piazzamento europeo che avrebbe del clamoroso.

TORINO, ITALIA - 29 MARZO: Kenan Yıldız della Juventus festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus e Genoa all'Allianz Stadium il 29 marzo 2025 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

In questo scenario di grande equilibrio, ogni partita può risultare decisiva e la Juventus punta anche sull’entusiasmo dei tifosi e sulla crescita di giovani talenti come Kenan Yıldız per mantenere alta la competitività nel momento più delicato della stagione.

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