Fuoriclasse del genere entrano nel cuore non solo per i gol, ma per l’umanità con cui affrontano la vita. Non bastano i trofei per diventare eroi: servono umiltà e determinazione. Così, tra vittorie e dolori, Alex ha saputo rialzarsi ogni volta. Ha vissuto gli infortuni, ha digerito critiche, è sceso agli Inferi e ha riportato la sua Juventus sull'Olimpo, come Ercole con Megara: "Un cavaliere non lascia mai sola la sua Signora".