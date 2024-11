Dove vedere Juventus-Torino in diretta tv e in streaming gratis

Dove vedere il Derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma sabato 9 novembre all'Allianz Stadium di Torino

Vincenzo Bellino Redattore 7 novembre 2024 (modifica il 7 novembre 2024 | 18:06)

Sabato sera all'Allianz Stadium va in scena il Derby della Mole numero 209 tra Juventus e Torino. Bianconeri a caccia di conferme dopo il 2-0 rifilato all'Udinese lo scorso weekend; granata a caccia di riscatto dopo le 6 sconfitte rimediate nelle ultime sette partite tra Serie A e Coppa Italia.

Qui Juventus — La Juventus è l'unica squadra ancora imbattuta in Serie A, ma si trova comunque al sesto posto con 21 punti, frutto di 6 vittorie e 5 pareggi. I troppi pareggi finora hanno condizionato il cammino della squadra di Thiago Motta, che ha incontrato non poche difficoltà, soprattutto in casa: all'Allianz Stadium, infatti, la Vecchia Signora ha ottenuto solo due vittorie su sei partite. Decisamente migliore il rendimento fuori casa, dove con tre vittorie e due pareggi guida, insieme a Inter e Fiorentina, la classifica delle migliori squadre fuori casa. Nonostante qualche preoccupazione per il rendimento casalingo in questo inizio di campionato, i precedenti contro il Torino sono incoraggianti per i detentori della Coppa Italia 2023-2024. Nei cinque ultimi derby della Mole giocati in casa, la Juventus ha sconfitto il Toro quattro volte, con i granata che non sono mai riusciti a vincere nel nuovo stadio bianconero.

Juventus, probabile formazione — Poche novità per la Juventus rispetto alla gara di Champions League contro il Lille. L'unico cambio potrebbe riguardare la corsia di sinistra di difesa dove Cambiaso potrebbe prendere il posto di Cabal, con Savona sulla corsia opposta. In mezzo Thuram è favorito su McKennie; Conceiçao, Yildiz e Koopmeiners agiranno alle spalle di Vlahovic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram/McKennie, Locatelli; Conceicao/Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Qui Torino — Momento nero per il Torino, il più difficile della stagione. E pensare che la Serie A 2024-2025 era iniziata nel migliore dei modi per la truppa allenata da Paolo Vanoli. 11 punti nelle prime 5 giornate, poi il ko in Coppa Italia con l'Empoli, e la conseguente eliminazione ha cambiato le carte in tavola. Sono arrivate infatti le sconfitte contro Lazio, Inter, Cagliari, Roma e Fiorentina. L'unico sorriso porta la firma di Njie contro il Como.

Torino, probabile formazione — Adams e Zapata salteranno il derby della Mole. Il Torino in attacco punterà sulla coppia formata da Njie e Sanabria. Nel 3-5-2 di Vanoli in mezzo al campo ci sarà spazio per Vlasic che farà compagnia a Ricci e Linetty nel tridente di centrocampo. In difesa Masina si candida per una maglia da titolare, così come Walukiewicz, favorito su Maripan.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz/Maripan, Coco, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Linetty, Vojvoda; Njie, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli

Juventus-Torino: dove vedere il Derby della Mole in diretta tv — JUVENTUS TORINO DERBY DELLA MOLE - Dove vedere Juventus-Torino in diretta tv e in streaming gratis? Il derby della Mole tra Juventus e Torino sarà trasmesso in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere la sfida dell'Allianz Stadium scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. Inoltre, la gara sarà trasmessa anche da Sky sul canale Sky Sport Calcio (202), su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.