Ha 16 anni e deve studiare, ma c'è l'Europeo: Lamine Yamal si "ingrazia" i professori... fabiolasuma1d fabiolasuma1d 19 giugno - 15:23 19 giugno

Tra i 26 nazionali spagnoli che si trovano nella loro sede a Donaueschingen, dove sono in ritiro e dove e si stanno preparando per le partite della Spagna agli Europei successive alla vittoria sulla…