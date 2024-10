Il 28 ottobre a Malaga ci sarà il processo per Luisa Kremleva, la celebre modella che accusò Theo Hernandez di stupro nel 2017

8 ottobre 2024

La celebre modella e influencer, Luisa Kremleva, è finita al centro di un processo giudiziario dopo aver accusato falsamente di stupro il difensore del Milan, Theo Hernandez.

Le accuse — L'accusa risale al 2017 quando Theo Hernandez era ancora un calciatore del Real Madrid, due anni prima del trasferimento al Milan, avvenuto nel 2019. Kremleva, in un'intervista di quel periodo, ha sostenuto di essere stata aggredita sessualmente dall'attuale difensore rossonero in una Porsche Cayenne nei pressi di una discoteca in Spagna. "Mi ha violentato e spinto fuori dall'auto, causandomi lesioni al ginocchio". Tuttavia, Hernandez ammise di aver avuto un rapporto sessuale con la donna, ma insistendo sul fatto che fosse consensuale.

Indagini archiviate in un primo momento — Il caso successivamente fu archiviato per mancanza di prove, ma ora la modella dovrà affrontare un processo per aver presentato accuse false. Le indagini, infatti, hanno portato alla scoperta di immagini di videosorveglianza che mostrerebbero Kremleva cadere accidentalmente fuori dalla discoteca, smentendo così la versione della donna riguardo le lesioni. Secondo l'accusa, la modella avrebbe agito in modo "malizioso" quando denunciò Hernandez, dopo che quest'ultimo si era rifiutato di accompagnarla a casa dopo il rapporto.

Processo a Malaga il 28 ottobre — Nonostante le indagini abbiano fatto luce sulla falsità delle accuse, il caso è rimasto attivo fino a che Kremleva non è stata convocata in tribunale. Dopo aver saltato diverse convocazioni, la donna sarebbe stata arrestata, notizia smentita dalla stessa sui propri canali social. Il 28 ottobre a Malaga ci sarà il processo: i pubblici ministeri hanno chiesto una condanna a due anni di carcere e una multa di 12.000 sterline in caso di condanna. Non è ancora chiaro se Theo Hernandez dovrà comparire in tribunale di persona o se testimonierà tramite collegamento video.