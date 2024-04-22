Derby di Madrid, ecco quando si gioca e l'Atletico protesta con LaLiga
Gli uomini di Simeone avranno due giorni di riposo in meno
Gli uomini di Simeone avranno due giorni di riposo in meno
La grande sfida...
Sale l'attesa...
Sospetti preventivi..
Date calde...
Il triangolo della rivalità
Derby anche con Crema e San Giuliano City
Il primo Manchester derby stagionale a Londra...
Un'altra volta a Wembley...
Serie A Maschile, Primavera 1 e Serie A Femminile: a voi il derby della Madonnina
Dal derby d'Italia alle stracittadine dei U19
Subito derby per Fabio Grosso
Stagione turca atto primo
Programmazioni stracittadine...
Prima sfida tra Cosenza e Catanzaro il 26 dicembre, il neopalermitano Dionisi sfida il suo ex Sassuolo il 21 dicembre
Giornata dopo giornata...
Ecco il calendario...
Subito al pronti-via...
Due mesi due derby
Niente Revierderby e derby del Reno...
Ecco dove, come e quando...
Date da cerchiare in rosso...
Le date dei derby francesi...
Eccoli, da agosto in avanti...
Ecco le date da segnarsi...
La crescente rivalità...
Sfide già molto attese...
Sfida molto sentita
Corsi e ricorsi storici...