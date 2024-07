Ecco la nuova Super Liga turca: tutti i derby, le date 2024-2025

Le emozioni della stagione 2024-2025 in Superlega inizieranno con le partite in programma il 9, 10, 11 e 12 agosto. Le squadre turche che giocheranno in Europa non si affronteranno nelle giornate numero 1-2-3-24-27 e 31 del campionato. Nel girone d'andata, le gare tra Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray e Trabzonspor si svolgeranno nella 5', 6', 10', 11esima, 15esima e 16esima giornata.