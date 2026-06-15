La mattinata sembrava quella giusta per il Milan: accordo trovato per l'allenatore Amorim, segnali positivi sulla prossima area sportiva e un'organigramma in via di definizione. Poi, dalla Germania, è arrivata la doccia fredda con la smentita pubblica del presidente dell'Eintracht Francoforte su una trattativa per il proprio DS, Markus Krosche.

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La pista Krosche e la smentita pubblica

Le indiscrezioni avevano assunto consistenza nel corso della mattinata, rilanciando la notizia di un accordo in dirittura d'arrivo tra il, attuale direttore sportivo del, destinato a diventare il nuovo Head of Football del club rossonero. Nel pomeriggio però, la ricostruzione è stata scompaginata dall'intervento diretto del presidente dell'Eintracht,, ai microfoni della 'Bild'. Le sue parole non hanno lasciato spazio a interpretazioni: "Nessuno del Milan ci ha contattato per Krosche e non abbiamo segnali che facciano pensare che voglia lasciare prima della scadenza del contratto nel 2028. Ci ho parlato personalmente". Una presa di posizione netta, che se non chiude definitivamente la porta di certo complica in modo significativo i piani del Milan.

DORTMUND, GERMANIA - 08 MAGGIO 2026: Markus Krosche, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, parla ai media prima della partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte al Signal Iduna Park l'8 maggio 2026 a Dortmund, in Germania. (Foto di Leon Kügeler/Getty Images)

Krosche, chi è e perché il Milan lo vuole

Dirigente tedesco di 45 anni,ha costruito la propria reputazione dirigenzialecome esperto di valorizzazione dei talenti e generazione di plusvalenze: operazioni come quelle per, quest'ultimo arrivato a parametro zero e rivenduto peral PSG, raccontano di un metodo e un'abilità ben precisa. Un profilo che si sposerebbe con la visione di Cardinale, orientata al player trading e alla sostenibilità economica, ma il nodo ora è diplomatico: se ilvorrà davvero affondare il colpo, dovrà prima aprire un canale ufficiale con il Francoforte.

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