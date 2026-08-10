Si è portato a casa il pallone. E per la seconda volta. Mohamed Ali Zoma, 22 anni, attaccante italiano di origini del Burkina Faso ha messo a segno la sua seconda doppietta con il suo Norimberga contro la Dynamo Dresda nella seconda divisione tedesca.

Comincia benissimo il campionato del Norimberga e comincia altrettanto bene la stagione di Mohamed Ali Zoma.



​Sulla nostra pagina ne avevamo parlato nei mesi scorsi, ma adesso gli aggettivi stanno diventando sempre più superflui.



​La tripletta nella vittoria casalinga per 3-0… https://t.co/3zE4TJQZqS — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) August 10, 2026

Il centravanti italiano Zoma conquista Norimberga a suon di gol

Si sta facendo notare nellaquesto giovane attaccante italiano. Ieri, nella prima partita di campionato, ha segnato la suacon la maglia del Norimberga. La prima risale a febbraio. Ma è stato prolifico anche nella fase di precampionato: cinque gol in quattro amichevoli. Zoma, nato a Merate da una famiglia del Burkina Faso, è cresciuto nelle giovanili dell'e con questo club ha debuttato come professionista nella Serie C . In Germania è arrivato all'inizio della scorsa stagione e si era già messo in luce segnando 14 gol in ventinove presenze.

Quello del Norimberga era un acquisto che suscitò molte critiche in Germania per quanto riguarda il costo. Il club tedesco ha pagato l'Albinoleffe circa 800mila euro. Una cifra considerata troppo elevata. Ma i giudizi stanno cambiando. Perché adesso il centravanti vale circa 8 milioni di euro e la società tedesca ha fissato il prezzo del cartellino: serviranno venti milioni per poterlo portare via, come riferisce la Bild.

BOCHUM, GERMANIA - 20 FEBBRAIO: Mohamed Ali Zoma dell'1. FC Nürnberg avanza palla al piede durante la partita di 2. Bundesliga tra VfL Bochum 1848 e 1. FC Nürnberg al Vonovia Ruhrstadion, il 20 febbraio 2026 a Bochum, Germania. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Il ragazzo, dunque, è cresciuto. Questo attaccante, molto veloce, ma al contempo preciso sottoporta migliora di giorno in giorno. Come abbia fatto a crescere così tanto e in così poco tempo, lo ha spiegato lui stesso: "Ho completamente cambiato il mio modo di giocare a calcio. Giocavo diversamente in Italia. Ho studiato attentamente la seconda divisione prima di venire qui e sono venuto per migliorare le mie capacità. Ora ho anche molta più fiducia in me stesso. Lavoro tantissimo in allenamento. Sento la fiducia di tutta la squadra e questo mi dà molta sicurezza. Penso che sia importante". Il tecnico della squadra, che è nientemeno che Miro Klose, lo ha elogiato: "Il ragazzo è assennato. Ha fatto molto, molto bene finora. Ora deve costruire ancora e migliorarsi"