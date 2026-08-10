Jeff Bezos nel mondo del calcio: il fondatore di Amazon si appresta ad entrare nel Liverpool. Stando alle indiscrezioni di Sky News l'imprenditore statunitense acquisirà il 30% del club inglese.

BREAKING: A consortium including Amazon founder Jeff Bezos and Facebook co-founder Eduardo Saverin is closing in on a deal to acquire a large minority stake in Liverpool 🚨



An announcement from current owner FSG could potentially come as early as this week. pic.twitter.com/tSfVvQXrbb — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 10, 2026

Jeff Bezos diventerà uno dei proprietari del Liverpool

Ci sono novità importanti in casa Liverpool : è tempo di rivoluzione anche in ambito societario. Un consorzio di imprenditori è pronto a comprare quote dei Reds e ad affiancare gli attuali proprietari: il(FSG). Le trattattive, la cui esistenza era stata rivelata dal Financial Times, sono ormai alle fasi finali e ci si attende. Il consorzio è guidato da Amit, genero del magnate dell’acciaio Lakshmi Mittal. E, secondo Sky News, Bezos sarebbe entrato in contatto con Bhatia e le negoziazioni avrebbero portato da un accordo: lo statunitense acquisirebbe il 30% del Liverpool, partecipando con Bhatia e il consorzio.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Mohamed Salah del Liverpool in azione durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield, il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

Non è la prima volta che Bezos si interessa di sport. In passato, infatti, aveva valutato l'ingresso in alcune franchigie della NFL, il campionato statunitense di football americano. Due, in particolare: i Seattle Seahawks, vincitori dell’ultimo Super Bowl, e i Washington Commanders, senza però portare a termine alcuna operazione. Non sarebbe neanche il primo proprietario americano di una squadra della Premier League: circa la metà dei club del massimo campionato inglese, sono controllati da investitori a stelle e strisce. Solo per citarne alcuni: l'Arsenal con la famiglia Kroenke, il Manchester United dei Glazer.

E, ovviamente, si tratta di una svolta importante per i Reds di Indoni Iraola. La squadra sta attraversando un periodo di rifondazione e profondi cambiamenti. Ha salutato la sua grande bandiera, Momo Salah. L'egiziano si è trasferito in Turchia al Trabzonspor. Il nuovo tecnico basco, succeduto ad Arne Slot questa estate, è chiamato al difficile compito di riportare i reds al vertice in Premier League e nelle competizioni europee.