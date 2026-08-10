La frattura ai vertici del calcio mondiale si allarga e assume contorni sempre più duri: UEFA, AFC e CONCACAF si schierano contro Gianni Infantino, mettendo in discussione il suo modo di guidare la FIFA e chiedendo risposte sul controverso progetto di privatizzazione dei diritti commerciali del Mondiale.

FIFA, l'attacco congiunto delle tre confederazioni

hanno firmato una lettera aperta indirizzata alla "football family", con un messaggio inequivocabile: "la forza del calcio è sempre stata la sua unità" e questadeve essere rispettata attraverso una leadership al "servizio del calcio, non che cerchi di dominarlo". Nel mirino delle tre confederazioni c'è soprattutto il, poi abbandonato, che prevedeva laa investitori privati di una quota dei diritti commerciali della: un'operazione che avrebbe potuto generare circa, ma che le tre confederazioni considerano un grave problema di

BERLINO, GERMANIA - 29 GIUGNO: Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, (L) parla con Gianni Infantino, Presidente della FIFA (R), prima degli ottavi di finale di UEFA EURO 2024 tra Svizzera e Italia all'Olympiastadion il 29 giugno 2024 a Berlino, Germania. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

"Fiducia tradita con l'inganno": la lettera contro Infantino

La 'guerra' a Infantino ormai è aperta

Il passaggio più pesante della lettera riguarda proprio il rapporto di fiducia con: "Quando la fiducia viene tradita con l'inganno e quando un individuo si pone al di sopra del collettivo che gli ha affidato l'autorità, quel dovere viene meno", sostengono. Le tre confederazioni contestano anche la spiegazione fornita dalladi privatizzare il, che aveva parlato di un "fallimento della comunicazione". Per loro, invece, si sarebbe trattato di un "errore di giudizio", aggravato dai tempi ristretti e da una consultazione ritenuta. La richiesta è quindi quella di una revisione "condotta da una parte terza complementare e indipendente", senza il coinvolgimento della FIFA o di soggetti appartenenti al mondo del calcio.Quello diè l'ennesimo fronte aperto contro il presidente della, che punta invece alla rielezione nel 2027. La situazione è arrivata al punto che le tre confederazioni valutano anche competizioni alternative, minacciando nelle scorse settimane ildi tornei FIFA finché non arriveranno garanzie sul futuro della governance. Infantino, tuttavia, conserva ancora numerosi ed importanti, soprattutto in Africa e in parte dell'Asia e del Sudamerica. La battaglia per il controllo della FIFA, dunque, è tutt'altro che conclusa: loè ormai diventato una vera propria guerra per il futuro del