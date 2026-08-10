José Mourinho torna a far parlare di sé. All'interno della docu-serie dedicata alla storia e alle tappe principali della grande carriera dello Special One, Mourinho è tornato al centro delle discussioni a seguito di alcune piccanti dichiarazioni che molti hanno interpretato come una stoccata diretta ad uno dei suoi storici rivali, Pep Guardiola.

Le parole di José Mourinho

Fresco di ritorno alla guida del Real Madrid , all'interno della serie su Netflix,ha dichiarato di avere ancora benzina nel serbatoio e di poter continuare ad allenare ad altissimi livelli per altri 10 anni: "Non riesco nemmeno a immaginare quando smetterò di allenare nel calcio., ma forse anche di più. È divertente. Lo è stato, lo è e lo sarà sempre".

BUDAPEST, UNGHERIA - 8 AGOSTO: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, durante la partita tra Ferencvarosi TC e Real Madrid alla Groupama Arena l'8 agosto 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di David Balogh/Getty Images)

Continuando, il tecnico portoghese ha parlato della sua grande mentalità vincente: "Voglio vincere più titoli. Voglio vincere nuovi titoli. Voglio ripetere i titoli vinti. Voglio farlo in posti dove non sono mai stato. Voglio farlo in posti dove sono già stato. Il mio mondo è camminare in uno stadio di calcio con 50.000 o 90.000 tifosi. Questo è il mio mondo. Senza il calcio, non mi sento completo".

La frecciatina a Pep Guardiola

🗣️ Mourinho se la tira a Guardiola: "Algunos necesitan un año sabático, para mi eso es ser débil"https://t.co/9IYVbV3gVN — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 10, 2026

Successivamente, losi è lasciato andare ad un'affermazione che ha rapidamente fatto il giro del mondo, interpretata da tantissimi come una frecciatina al suo rivale di mille battaglie: "Alcuni ragazzi hanno bisogno di un anno sabbatico, cosa che detesto. Odio quella parola".

Per poi rincarare la dose, dichiarando: "Per me, anno sabbatico significa debolezza. Non parlatemi di anni sabbatici. Non ho bisogno di riposare. Mi riposerò quando lui (indicando il cielo, ndr) deciderà di chiamarmi a sé".