Una delle certezze da cui riparte la Roma di Gasperini è Wesley. Il terzino brasiliano, arrivato un anno fa dal Flamengo, si è subito conquistato il posto ed è diventato una delle colonne dei giallorossi. Nella prima stagione nella Capitale ha collezionato 39 presenze e 5 gol, numeri altisonanti che gli hanno permesso di guadagnare la convocazione al Mondiale con il Brasile, prima di arrendersi per un brutto infortunio muscolare e rinunciare al sogno di una vita. L'intervista a La Gazzetta dello Sport.

La carica di Wesley

Già vincitore dellacon il, Wesley non vede l'ora di giocare la Champions con la Roma: "Non so come sarà giocarla. Posso dire che. Qui giocano i calciatori più forti, c’è un valore più alto. Per la qualità di chi ci partecipa. Sono molto curioso di capire, spero di fare grandi partite, ho aspettative alte in tal senso. Ma soprattutto ho tanta voglia di regalare in queste sfide gioia e felicità ai tifosi della Roma".

ROME, ITALY - AUGUST 23: Il giocatore della AS Roma Wesley França esulta durante la partita di Serie A tra AS Roma e Bologna FC 1909 allo Stadio Olimpico il 23 agosto 2025 a Roma, Italia. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

L'impronta di Gasperini si è fatta sentire, trasformando Wesley da terzino destro a motorino insostituibile sull'altra fascia: "Al Flamengo dovevo arrivare sul fondo e crossare o fare un assist per un compagno. Alla Roma Gasp mi chiede di concludere l’azione. Lui vuole questo, che attacchi. E che possa entrare anche in area per tirare o fare qualcosa di diverso. All’allenatore piace come rendo quando gioco a sinistra, anche se è vero, quella non è la mia posizione naturale. Le mie caratteristiche mi hanno quasi sempre portato a giocare sulla fascia opposta, a destra. Provo a fare il mio massimo, a migliorare, guardo i video proprio per capire come posso fare di più e aiutare la Roma in quella posizione".

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L'eterna lotta Argentina-Brasile

Sul neoacquistoche aumenta il numero di argentini in rosa: "Stiamo parlando di un, che potrà darci sicuramente un aiuto importante per fare ancora meglio. È vero, loro ora sono tanti e io solo, ma non ho mai avuto nulla contro gli argentini, né prima né ora. Ad esempio,, con lui ho un rapporto davvero molto stretto. Ripeto, Molina è il benvenuto: speriamo possa regalarci tanta gioia in futuro".

Wesley dell'AS Roma in azione durante la partita di Serie A tra l'AS Roma e il Bologna FC 1909 allo Stadio Olimpico il 23 agosto 2025 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma tramite Getty Images)

Le ultime voci di mercato danno un forte interesse della Roma per Endrick, attaccante classe 2006 del Real Madrid. Il pensiero di Wesley: "È ovvio che mi piacerebbe molto se Endrick potesse venire a Roma, ma è lui che decide cosa sia meglio per il suo futuro. Mi piacerebbe poter vedere tanti brasiliani qui alla Roma, ce ne sono diversi in giro per il mondo che potrebbero farci comodo, ma è sempre il direttore sportivo che prende queste decisioni. Comunque, se davvero arrivasse uno come Endrick, con il suo valore, sarei molto felice".