La Scozia sembrerebbe aver individuato il prossimo commissario tecnico. Subito dopo la pessima spedizione al Mondiale americano, culminata con la prematura eliminazione ai gironi, Steve Clarke ha deciso di dimettersi dal ruolo di ct della Tartan Army aprendo la caccia della Federcalcio scozzese al prossimo grande successore. Una corsa non proprio semplice ma che, nelle ultime ore, sembrerebbe aver trovato un importante punto di svolta.

La possibile promozione di Steven Naismith

Secondo quanto riportato dal noto giornalista di talkSport, Paul Mitchell, la Federazione calcistica scozzese starebbe pensando di affidare le chiavi della panchina della nazionale a. Una decisione che non aprirebbe ad un nuovo arrivo ma, tutt'al più, a una promozione interna.

GLASGOW, SCOZIA - 18 NOVEMBRE: Steven Naismith, vice allenatore, parla con Steve Clarke, commissario tecnico della Scozia, durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Scozia e Danimarca all'Hampden Park di Glasgow, in Scozia, il 18 novembre 2025. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

L'ex calciatore di Rangers ed Everton, infatti, si trovava già all'interno dello staff di Steve Clarke al Mondiale 2026 e, nelle poche partite disputate, ha avuto modo di seguire la squadra nel ruolo di vice-allenatore. La scelta di Naismith, qualora dovesse concretizzarsi, sarebbe quindi una decisione figlia di un'idea di progettualità e continuità, poiché l'ex tecnico degli Hearts erediterebbe un ambiente e una rosa di cui ha già grande conoscenza.

Le parole di Paul Mitchell

Steven Naismith tipped to replace Steve Clarke as Scotland national team boss https://t.co/i4TszM0prI — talkSPORT (@talkSPORT) August 9, 2026

Intervenuto ai microfoni di Weekend Sports Breakfast, il giornalistaha approfondito la notizia spiegando: "Probabilmente il prossimo ct sarà, che fa parte dell'ambiente da un po' di tempo. Ha ovviamente esperienza a livello internazionale. È stato allenatore degli Hearts, ma l'esperienza non ha avuto molto successo".

Per poi concludere, affermando: "Alcuni potrebbero sostenere che si tratti di una nomina poco ambiziosa, fatta solo per incaricare il prossimo in linea di successione. Se fosse stato tra un paio d'anni, il nome di Derek McInnes sarebbe sicuramente venuto fuori. Il nome di David Moyes viene sempre fuori, ma si sa, siamo all'inizio della stagione e lui è all'Everton. Quindi Stephen Naismith sembra la scelta più logica".