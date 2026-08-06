Il mercato estivo del Siviglia non concede pause. La dirigenza andalusa ha sorpreso tutti piazzando un'offerta ufficiale all'IK Sirius per Robbie Ure. Parliamo di un attaccante scozzese di ventidue anni che sta letteralmente dominando l'Allsvenskan. Con un rullino di marcia spaventoso da 15 gol in 15 partite, Ure è il motore principale di una squadra che guida il campionato svedese con 14 punti di vantaggio, e che punta quindi verso uno storico primo scudetto.

L'indiscrezione lanciata da Give Me Sport ha trovato subito conferme nell'ambiente spagnolo. Alto 1 metro e 89 centimetri, dotato di un fisico imponente e di una falcata devastante, Ure è diventato uno dei nomi più caldi dell'intera sessione di mercato. In Svezia gli addetti ai lavori non hanno esitato ad azzardare paragoni importanti, accostando la sua prepotenza atletica a quella di Erling Haaland. Frederick de Ron, giornalista di Fotbolldirekt ed esperto del torneo svedese, lo ha descritto in modo emblematico: vedendolo caricare le difese avversarie, dà l'impressione di una vera e propria locomotiva in corsa a cui conviene solo fare spazio per evitare di finire travolti.

Robi Ure, dalle giovanili dei Rangers alla Liga a suon di gol

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La parabola di Robbie Ure racconta la storia di un ragazzo che non ha avuto paura di rischiare per emergere. Cresciuto nel settore giovanile dei, ha scelto molto presto di lasciare la Scozia per mettersi alla prova in Belgio con la maglia dell'. La vera svolta è arrivata però con il passaggio alper circa, operazione che ha permesso al club svedese di ritrovarsi in casa un patrimonio dalnel giro di pochi mesi.Ora il direttore sportivo del Siviglia,vuole regalare al proprio tecnico un profilo di prospettiva assoluta e di impatto immediato. Trattare con il Sirius non sarà una passeggiata: la concorrenza internazionale è folta e vede alla finestra anche club di primissimo piano come, oltre all'interesse di diverse società europee (tra cui pare anche Genoa e Lecce) pronte a scatenare un'asta. Per il Siviglia si preannuncia una trattativa complessa, ma la volontà di affondare il colpo c'è tutta, con la speranza che la prospettiva di un ruolo da protagonista nella Liga possa convincere il giovane bomber a scegliere la Spagna.