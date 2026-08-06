Il Siviglia presenta un'offerta al Sirius per Robbie Ure: 15 gol in 15 gare e il paragone ingombrante con Haaland
Casemiro debutta con l'Inter Miami: "L'inizio di qualcosa di speciale"
Il mercato estivo del Siviglia non concede pause. La dirigenza andalusa ha sorpreso tutti piazzando un'offerta ufficiale all'IK Sirius per Robbie Ure. Parliamo di un attaccante scozzese di ventidue anni che sta letteralmente dominando l'Allsvenskan. Con un rullino di marcia spaventoso da 15 gol in 15 partite, Ure è il motore principale di una squadra che guida il campionato svedese con 14 punti di vantaggio, e che punta quindi verso uno storico primo scudetto.
L'indiscrezione lanciata da Give Me Sport ha trovato subito conferme nell'ambiente spagnolo. Alto 1 metro e 89 centimetri, dotato di un fisico imponente e di una falcata devastante, Ure è diventato uno dei nomi più caldi dell'intera sessione di mercato. In Svezia gli addetti ai lavori non hanno esitato ad azzardare paragoni importanti, accostando la sua prepotenza atletica a quella di Erling Haaland. Frederick de Ron, giornalista di Fotbolldirekt ed esperto del torneo svedese, lo ha descritto in modo emblematico: vedendolo caricare le difese avversarie, dà l'impressione di una vera e propria locomotiva in corsa a cui conviene solo fare spazio per evitare di finire travolti.
Robi Ure, dalle giovanili dei Rangers alla Liga a suon di golLa parabola di Robbie Ure racconta la storia di un ragazzo che non ha avuto paura di rischiare per emergere. Cresciuto nel settore giovanile dei Rangers a Glasgow, ha scelto molto presto di lasciare la Scozia per mettersi alla prova in Belgio con la maglia dell'Anderlecht. La vera svolta è arrivata però con il passaggio al Sirius per circa 750.000 euro, operazione che ha permesso al club svedese di ritrovarsi in casa un patrimonio dal valore quintuplicato nel giro di pochi mesi.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA