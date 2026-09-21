Il cognome evoca inevitabilmente una leggenda del calcio brasiliano, ma Robinho Junior sta iniziando a costruire la propria storia. Alla prima da titolare con il Genoa Primavera, il giovane attaccante brasiliano è stato il grande protagonista del successo per 3-1 contro l'Atalanta. Sul campo dello Sciorba Stadium, la squadra allenata da Domenico Criscito ha trovato tre punti preziosi e soprattutto ha scoperto un protagonista capace di lasciare il segno con una doppietta. Per Robson de Souza Júnior, classe 2007 e figlio dell'ex attaccante di Milan, Real Madrid e Manchester City, si tratta delle prime reti con la maglia rossoblù.

Due gol da protagonista

La partita si è sbloccata alproprio grazie a Robinho Junior, bravo a portare avanti il Genoa poco prima dell'intervallo. Il brasiliano raccoglie un pallone a centro area, salta il portiere e deposita in rete. L' Atalanta ha provato a reagire, ma a inizio ripresa i rossoblù hanno trovato anche il raddoppio con Bellone, autore del 2-0 al 47'.

SANTOS, BRASILE - 01 NOVEMBRE: Robinho Jr del Santos guida la palla durante una partita tra Santos e Fortaleza come parte del Brasileirao 2025 allo stadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) il 1 novembre 2025 a Santos, Brasile. (Foto di Mauro Horita/Getty Images)

I bergamaschi hanno continuato a cercare una soluzione per riaprire la partita, ma al 78' è arrivato nuovamente il momento di Robinho Junior: il brasiliano ha firmato la sua seconda rete di giornata ed è un altro capolavoro. Partendo dal lato dell'area di rigore, salta il suo avversario con un tunnel, apre il piatto e batte a rete sul primo palo. Il gol di Cakolli nel finale ha soltanto ridotto il passivo, fissando il risultato sul definitivo 3-1.

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Un talento arrivato dal Santos

Robinho Junior è arrivato al Genoa in estate dalcon la formula del prestito con diritto di riscatto. Nato in Brasile il 17 dicembre 2007, possiede anche il passaporto italiano e può essere impiegato sia con la Primavera sia con la prima squadra. Prima del trasferimento aveva già avuto modo di affacciarsi nel calcio dei grandi con il Santos, raccogliendo 19 presenze nella Serie A brasiliana e un assist.

Il Genoa ha deciso di puntare sulla sua crescita senza caricarlo di pressioni, inserendolo progressivamente nel progetto. La doppietta contro l'Atalanta rappresenta però un segnale importante: alla prima occasione da titolare con la Primavera, Robinho Junior ha risposto con due gol e una prestazione da protagonista, contribuendo al successo della squadra di Criscito e portando il Genoa a quota 7 punti in classifica.