Maurizio Sarri si è presentato come tecnico della Dea facendo il punto sul mercato e sugli obiettivi stagionali
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Salutata la Lazio dopo una stagione complicatissima per le note vicende extracalcistiche, Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. Voluto fortemente dai Percassi e dal neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, l'ex allenatore di Napoli e Juventus si è presentato quest'oggi in conferenza stampa facendo il punto sul calciomercato e sulle prime sensazioni.
Le prime paroleSarri ha puntato subito l'asticella in alto, credendo di poter fare bene con i mezzi a disposizione: "Mi aspetto una stagione importante. I mezzi ci sono per fare bene, ma dobbiamo lavorare. Il mio direttore sa come penso il calcio e le caratteristiche dei giocatori per il mio gioco, poi è vero che l’Atalanta ha la sua filosofia. La qualità della rosa è presente, poi sul mercato staremo a vedere. Mi piacerebbe vincere qualcosa qua a Bergamo, però il viaggio è più bello della meta sotto certi aspetti e spero che quello nerazzurro sia un grande viaggio".
Ha sottolineato la grande qualità offensiva della squadra, pensando a possibili nuove soluzioni: "Ci tenevo a ringraziare la società. Sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Mi ha colpito molto lo stadio, il clima e quanto questa società lavora. Chiaro che la mia filosofia è molto differente, ma la priorità è vedere una buona Atalanta. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana: ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta. Stiamo provando Samardzic in una nuova posizione. Poi penso a Raspadori che è un giocatore che volevo allenare anche alla Lazio. Penso anche che l’Atalanta ha due centravanti importanti come Krstovic e Scamacca. Quando saremo al completo avremo una visione un po’ più chiara".
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Spazio al calciomercato e ai nuovi innestiNella seconda parte della conferenza stampa Sarri si è concentrato sul nuovo acquisto Gaetano: "È stato un grande regalo del direttore. Poi nel complesso la stagione sarà lunga e ci saranno anche delle alternative in ottica di modulo tipo il 4-2-3-1. Staremo a vedere". Ha poi lanciato attestati di stima nei confronti di Scamacca ed Ederson: "Scamacca è un centravanti forte, ma sono convinto che abbia le caratteristiche per fare di più. La grande sfida è portarlo al 100% e speriamo anche nella collaborazione del ragazzo. Ederson ritornerà in squadra. La mia paura era con quale testa il ragazzo potesse rimanere qui con noi. Anzi, Ederson ha dimostrato grande voglia di rimanere e sarà un pilastro di questa Atalanta.
Sarri ha aggiunto: "Sarà un giocatore importante così come Ahanor e Bernasconi. Ci saranno dei riadattamenti come difensore esterno, anche perché Kolasinac ha già giocato in quel ruolo quindi sarà importante questo punto per la difesa". Infine, il neotecnico della Dea ha parlato del suo rapporto con i tifosi della Lazio: "Io ai tifosi della Lazio posso solo che volergli bene al netto di tutto quello che sia successo".
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