Salutata la Lazio dopo una stagione complicatissima per le note vicende extracalcistiche, Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. Voluto fortemente dai Percassi e dal neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, l'ex allenatore di Napoli e Juventus si è presentato quest'oggi in conferenza stampa facendo il punto sul calciomercato e sulle prime sensazioni.

Le prime parole

Sarri ha puntato subito l'asticella in alto, credendo di poter fare bene con i mezzi a disposizione: "Mi aspetto una stagione importante. I mezzi ci sono per fare bene, ma dobbiamo lavorare. Il mio direttore sa come penso il calcio e le caratteristiche dei giocatori per il mio gioco, poi è vero che l’Atalanta ha la sua filosofia. La qualità della rosa è presente, poi sul mercato staremo a vedere., però il viaggio è più bello della meta sotto certi aspetti e spero che quello nerazzurro sia un grande viaggio".

FIRENZE, ITALIA - 13 APRILE: Maurizio Sarri, allenatore della SS Lazio, osserva la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e SS Lazio allo stadio Artemio Franchi il 13 aprile 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Ha sottolineato la grande qualità offensiva della squadra, pensando a possibili nuove soluzioni: "Ci tenevo a ringraziare la società. Sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Mi ha colpito molto lo stadio, il clima e quanto questa società lavora. Chiaro che la mia filosofia è molto differente, ma la priorità è vedere una buona Atalanta. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana: ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta. Stiamo provando Samardzic in una nuova posizione. Poi penso a Raspadori che è un giocatore che volevo allenare anche alla Lazio. Penso anche che l’Atalanta ha due centravanti importanti come Krstovic e Scamacca. Quando saremo al completo avremo una visione un po’ più chiara".

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Spazio al calciomercato e ai nuovi innesti

Nella seconda parte della conferenza stampasi è concentrato sul nuovo acquisto: ". Poi nel complesso la stagione sarà lunga e ci saranno anche delle alternative in ottica di modulo tipo il 4-2-3-1. Staremo a vedere". Ha poi lanciato attestati di stima nei confronti died Ederson : "è un centravanti forte, ma sono convinto che abbia le caratteristiche per fare di più.ritornerà in squadra.. Anzi, Ederson ha dimostrato grande voglia di rimanere edi questa Atalanta.

BERGAMO, ITALIA - 25 GENNAIO: Ederson dell'Atalanta osserva il campo durante il riscaldamento prima della partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio 1913 al Gewiss Stadium, il 25 gennaio 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Sarri ha aggiunto: "Sarà un giocatore importante così come Ahanor e Bernasconi. Ci saranno dei riadattamenti come difensore esterno, anche perché Kolasinac ha già giocato in quel ruolo quindi sarà importante questo punto per la difesa". Infine, il neotecnico della Dea ha parlato del suo rapporto con i tifosi della Lazio: "Io ai tifosi della Lazio posso solo che volergli bene al netto di tutto quello che sia successo".