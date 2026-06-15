Dopo mesi di speculazioni l'ufficialità è arrivata: Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. Dopo la separazione con Raffaele Palladino la Dea ha scelto una nuova strada e l'inizio di un nuovo percorso. Dopo l'addio del ds Tony D'Amico è arrivato Cristiano Giuntoli, un profilo di grande esperienza che ha voluto proprio l'ex allenatore della Lazio al suo fianco per far partire questo ambizioso ciclo nerazzurro.

Con Maurizio Sarri a capo dell'area tecnica la rivoluzione sul campo sarà totale. L'Atalanta dovrà abituarsi al più presto al nuovo stile di gioco che il tecnico imporrà sin dai primi allenamenti.

Cristiano Giuntoli, ds della Juventus (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

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Sarri, l'inizio del nuovo ciclo: ecco il comunicato ufficiale

Maurizio Sarri arriva a Bergamo dopo un'annata intensa. Ha conquistato la finale di Coppa Italia e ha chiuso il campionato al nono posto. La sua squadra ha terminato a soli 5 punti di distacco proprio dall'Atalanta.

La Dea giocherà la prossima Conference League. Nella sua ricca bacheca personale, il tecnico toscano vanta già una Europa League con il Chelsea. L'anno prossimo Sarri guiderà i colori nerazzurri di nuovo in Europa. Vincere un altro trofeo internazionale sarebbe l'ennesima, enorme soddisfazione di una lunghissima e straordinaria carriera.

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Di seguito, il comunicato ufficiale del club che sancisce l'inizio di questo nuovo capitolo insieme al suo nuovo allenatore:

"La panchina dell'Atalanta è di Maurizio Sarri: benvenuto mister! Atalanta BC è lieta di comunicare che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Maurizio Sarri. La sua luminosa carriera annovera oltre 800 panchine tra i professionisti, con un palmarès nobilitato dalla vittoria di una Europa League e di uno Scudetto. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a mister Maurizio Sarri nella famiglia nerazzurra".

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