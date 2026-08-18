Patrick Vieira è il nuovo commissario tecnico del Senegal. La nomina dell'ex centrocampista francese è diventata ufficiale dopo le trattative delle ultime settimane e segna l'inizio di una nuova fase per i Teranga Lions. A riportare per primo l'interesse concreto della Federazione senegalese per Vieira era stato Fabrizio Romano, mentre ora l'accordo è stato definito e il tecnico è pronto a prendere in mano la Nazionale. Per Vieira si tratta della prima esperienza alla guida di una rappresentativa nazionale dopo una carriera da allenatore sviluppata tra Europa e Stati Uniti. La scelta ha anche un significato particolare perché Vieira è nato a Dakar, il 23 giugno 1976, prima di trasferirsi in Francia durante l'infanzia. Il nuovo CT raccoglie quindi un'eredità importante dopo la separazione da Pape Thiaw e avrà il compito di guidare il Senegal nel prossimo ciclo internazionale.

Vieira torna in panchina: dal Genoa alla Nazionale

La nuova avventura arriva dopo l'esperienza più recente sulla panchina del Genoa . Il tecnico francese ha accumulato una lunga esperienza nel calcio internazionale, allenando in passato New York City FC, Nizza, Crystal Palace, Strasburgo e appunto il club rossoblù. Ora il salto sulla panchina del Senegal rappresenta una sfida completamente diversa: Vieira dovrà infatti lavorare con un gruppo di giocatori che militano nei principali campionati europei e trasformare il talento individuale in una squadra competitiva a livello internazionale.

GENOVA, ITALIA – 29 ottobre: Patrick Vieira, allenatore del Genoa, osserva il campo durante il riscaldamento prima del fischio d'inizio della partita di Serie A tra Genoa CFC e US Cremonese allo stadio Luigi Ferraris, il 29 ottobre 2025 a Genova, Italia. (Foto: Simone Arveda/Getty Images)

La Federazione ha scelto un allenatore con una forte esperienza nel calcio di alto livello e con un legame particolare con il Paese. Da calciatore ha costruito una carriera straordinaria, vincendo il Mondiale 1998 e l'Europeo 2000 con la Francia, oltre a imporsi come uno dei centrocampisti più importanti della sua generazione. Adesso dovrà trasferire quella mentalità anche alla Nazionale senegalese, reduce da un Mondiale 2026 terminato agli ottavi di finale contro il Belgio dopo una partita persa ai supplementari.

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Il nuovo ciclo del Senegal parte da Vieira

Il compito del nuovo commissario tecnico sarà quello di aprire une riportare il Senegal ai vertici del calcio africano e internazionale. La Federazione aveva deciso di interrompere il rapporto con Pape Thiaw dopo il Mondiale, nonostante il recente discusso successo nella Coppa d'Africa, e aveva individuato in Vieira uno dei profili più adatti per ripartire. Il francese dovrà ora preparare la squadra ai prossimi appuntamenti ufficiali e costruire un gruppo capace di competere stabilmente ai massimi livelli. La sua conoscenza del calcio europeo potrebbe essere un elemento importante anche nella gestione dei numerosi giocatori senegalesi impegnati all'estero.

Allo stesso tempo, il legame personale con il Paese potrebbe favorire il rapporto con l'ambiente e con i tifosi. Per Vieira è una sfida dal forte valore simbolico oltre che sportivo: dopo aver rappresentato la Francia da giocatore, torna nella terra in cui è nato per guidare una delle Nazionali più importanti del continente africano. Il Senegal punta su di lui per costruire una squadra ambiziosa e competitiva nel prossimo quadriennio, con l'obiettivo di confermare il proprio ruolo tra le grandi del calcio africano.