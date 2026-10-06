L'intero mondo del calcio, tra circa quattro ore, sarà collegato con il Mas Monumental, casa del River Plate, per assistere all'ultima esibizione del miglior giocatore della storia del gioco. Mentre Leo Messi si prepara a sostenere un'emozione, probabilmente, mai provata in carriera, stanno arrivando a macchia d'olio una serie di messaggi in onore dell'argentino. Ultimo in ordine cronologico quello di Neymar Jr., compagno della Pulce dal 2013 al 2017 al Barça e dal 2021 al 2023 al PSG.

La dedica di O'Ney

ha tenuto a ringraziare il compagno più forte con cui abbia mai giocato con una dedica scritta sul proprio profilo Instagram: "Chi ama il calcio si è goduto tutto di te lungo questi anni… Oggi è la tua ultima partita con la maglia della tua Nazionale, del tuo paese e io spero che tu te la goda ogni secondo, che tutti gli omaggi di oggi ti rendano felice.

BARCELONA, SPAIN - MAY 06: Lionel Messi dell'FC Barcelona festeggia con Neymar dopo aver segnato su rigore il terzo gol della sua squadra durante la partita di Liga tra FC Barcelona e Villarreal CF, disputata al Camp Nou di Barcellona (Spagna) il 6 maggio 2017. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)Non è solo l'Argentina a ringraziarti, il mondo ti ringrazia per tutto ciò che hai fatto per il calcio. Grazie per avermi fatto amare ancora di più il calcio, è stato un onore giocare contro di te e ancora di più fare la storia al tuo fianco. Grazie Leo Messi". Insieme al Barcellona e poi al PSG, Messi e Neymar sono stati anche protagonisti della finale di Copa America del 2021, giocata a capienza ridotta per il Covid19 al Maracana, che ha sancito l'inizio dell'epopea Albiceleste.

🚨 REPORT: Neymar Spotted in Buenos Aires 🇦🇷



Neymar Jr. was reportedly spotted late last night in Buenos Aires, ahead of Lionel Messi’s farewell friendly match against Benin.



The Brazilian star’s surprise arrival has sparked excitement among fans, with speculation growing that… pic.twitter.com/Rg27k1F7u4 — spence_cfc (@spence28c) October 6, 2026

Neymar presente al Monumental?