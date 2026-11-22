Sconfitta in casa per Messi & co.
Dopo il Mondiale, Messi ritorna in campo in MLS e si prende la standing ovation
L'Inter Miami in cui giocano grandi campioni del calibro di Lionel Messi, Luis Suarez e Casemiro non ha iniziato nel migliore dei modi i Play-off della Major League Soccer. Questa notte, infatti, la squadra proveniente dalla Florida ha ospitato il Columbus Crew in occasione della prima gara degli ottavi di finale della massima competizione statunitense. Davanti al proprio pubblico, i detentori della MLS hanno ottenuto una sconfitta importante dato che hanno perso 0-3. In questo modo, le possibilità che possano salutare anzitempo la possibilità di vincere nuovamente il campionato sono alte e la seconda partita andrà in scena la settimana prossima in trasferta.
L'Inter Miami perde 0-3 ai Play-off di MLSI campioni in carica della massima competizione statunitense non hanno iniziato bene i Play-off. Dopo il secondo posto nelle Eastern Conference ed il terzo nella classifica generale tra tutte le squadre del campionato, gli Herons hanno ottenuto una sconfitta pesante al primo turno della fase ad eliminazione diretta. Per il primo match dei Play-off, la squadra allenata dall'argentino Kily Gonzalez ha ospitato presso il Nu Stadium il Columbus Crew, che ha chiuso la regular season al settimo posto della Eastern Conference. Al nono minuto di gioco, però, gli ospiti hanno sbloccato il risultato col rigore di Gonzalo Tapia. Al 36', Miami resta in dieci a causa dell'espulsione di Gonzalo Lujan, il quale aveva preso il cartellino giallo al 13'.
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