L'Inter Miami in cui giocano grandi campioni del calibro di Lionel Messi, Luis Suarez e Casemiro non ha iniziato nel migliore dei modi i Play-off della Major League Soccer. Questa notte, infatti, la squadra proveniente dalla Florida ha ospitato il Columbus Crew in occasione della prima gara degli ottavi di finale della massima competizione statunitense. Davanti al proprio pubblico, i detentori della MLS hanno ottenuto una sconfitta importante dato che hanno perso 0-3. In questo modo, le possibilità che possano salutare anzitempo la possibilità di vincere nuovamente il campionato sono alte e la seconda partita andrà in scena la settimana prossima in trasferta.

L'Inter Miami perde 0-3 ai Play-off di MLS

A DOMINANT dub to kick off the series 😎 pic.twitter.com/e0pYPJmBRT — The Crew (@ColumbusCrew) November 22, 2026