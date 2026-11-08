Back-to-back della leggenda argentina

Jacopo del Monaco
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L'ultimo tango di Messi con l'Argentina: a segno per l'ultima volta con la nazionale

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Ancora una volta, Lionel Messi si è reso protagonista con la maglia dell'Inter Miami. Nella notte italiana, infatti, ha avuto luogo l'ultima giornata della regular season della Major League Soccer. Presso il Nu Stadium, il club della Florida hanno pareggiato 3-3 contro Charlotte. A livello di classifica non ci sono state variazioni importanti dato che entrambi i club avevano già ottenuto il proprio posto per i Play-Off. Passando sui singoli giocatori, invece, la conclusione della regular season ha permesso a Messi di ottenere un altro riconoscimento. Infatti, l'ormai ex capitano della Nazionale Argentina vinto il titolo di capocannoniere del campionato americano e, per lui, si tratta del suo secondo successo da quando gioca negli Stati Uniti d'America.

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Inter Miami, Messi capocannoniere della MLS per la seconda volta di fila

Per la prima volta nella storia della massima competizione statunitense, un giocatore vince per due stagioni di fila il titolo di capocannoniere. Chi se non Messi poteva riuscire in quest'impresa. Arrivato negli States nel 2023, la Pulga ha firmato con l'Inter Miami, club che ha come presidente nonché uno dei proprietari una leggenda del calcio inglese del calibro di David Beckham. Dall'arrivo dell'argentino, gli Herons hanno vinto ben quattro titoli nel giro di due anni: Leagues Cup tre anni fa; MLS Supporters' Shield due anni fa; titoli di Campioni della MLS lo scorso anno; Campeones Cup due mesi fa.
Anche quest'anno, l'Inter Miami ha staccato il pass per i Play-Off del campionato con l'obiettivo di difendere il titolo. Il club della Florida ha chiuso la regular season al secondo posto dell'Eastern Conference con 60 punti, ben undici in meno del Nashville. Gli Herons, però, hanno dimostrato di avere il miglior attacco della competizione avendo realizzato 80 reti. A quasi la metà di questa, per la precisione 39, ha preso parte Messi. L'ex Barcellona e Psg, infatti, ha fornito 13 assist e segnato 26 gol. Questa seconda statistica ha permesso all'argentino di vincere il titolo di capocannoniere della MLS. Inoltre, il capitano dell'Inter Miami ha fatto back-to-back dato che anche lo scorso anno ha ottenuto il riconoscimento con le sue 29 reti.

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