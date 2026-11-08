Back-to-back della leggenda argentina
L'ultimo tango di Messi con l'Argentina: a segno per l'ultima volta con la nazionale
Ancora una volta, Lionel Messi si è reso protagonista con la maglia dell'Inter Miami. Nella notte italiana, infatti, ha avuto luogo l'ultima giornata della regular season della Major League Soccer. Presso il Nu Stadium, il club della Florida hanno pareggiato 3-3 contro Charlotte. A livello di classifica non ci sono state variazioni importanti dato che entrambi i club avevano già ottenuto il proprio posto per i Play-Off. Passando sui singoli giocatori, invece, la conclusione della regular season ha permesso a Messi di ottenere un altro riconoscimento. Infatti, l'ormai ex capitano della Nazionale Argentina vinto il titolo di capocannoniere del campionato americano e, per lui, si tratta del suo secondo successo da quando gioca negli Stati Uniti d'America.
Inter Miami, Messi capocannoniere della MLS per la seconda volta di filaPer la prima volta nella storia della massima competizione statunitense, un giocatore vince per due stagioni di fila il titolo di capocannoniere. Chi se non Messi poteva riuscire in quest'impresa. Arrivato negli States nel 2023, la Pulga ha firmato con l'Inter Miami, club che ha come presidente nonché uno dei proprietari una leggenda del calcio inglese del calibro di David Beckham. Dall'arrivo dell'argentino, gli Herons hanno vinto ben quattro titoli nel giro di due anni: Leagues Cup tre anni fa; MLS Supporters' Shield due anni fa; titoli di Campioni della MLS lo scorso anno; Campeones Cup due mesi fa.
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