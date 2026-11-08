Ancora una volta, Lionel Messi si è reso protagonista con la maglia dell'Inter Miami. Nella notte italiana, infatti, ha avuto luogo l'ultima giornata della regular season della Major League Soccer. Presso il Nu Stadium, il club della Florida hanno pareggiato 3-3 contro Charlotte. A livello di classifica non ci sono state variazioni importanti dato che entrambi i club avevano già ottenuto il proprio posto per i Play-Off. Passando sui singoli giocatori, invece, la conclusione della regular season ha permesso a Messi di ottenere un altro riconoscimento. Infatti, l'ormai ex capitano della Nazionale Argentina vinto il titolo di capocannoniere del campionato americano e, per lui, si tratta del suo secondo successo da quando gioca negli Stati Uniti d'America.

Inter Miami, Messi capocannoniere della MLS per la seconda volta di fila

Not a repeat. A reminder. Back-to-back Golden Boot winner. Congratulations, Leo! 💫



🔗 https://t.co/OcmPzfZV17 pic.twitter.com/ZZW4p8FFe1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 8, 2026

Per la prima volta nella storia della massima competizione statunitense, un giocatore vince peril titolo di capocannoniere. Chi se non Messi poteva riuscire in quest'impresa. Arrivato negli States nel, la Pulga ha firmato con l'Inter Miami, club che ha come presidente nonché uno dei proprietari una leggenda del calcio inglese del calibro di. Dall'arrivo dell'argentino, gli Herons hanno vinto ben quattro titoli nel giro di due anni:tre anni fa;due anni fa; titoli didella MLS lo scorso anno;due mesi fa.Anche quest'anno, l'Inter Miami ha staccato il pass per i Play-Off del campionato con l'obiettivo di difendere il titolo. Il club della Florida ha chiuso la regular season al secondo posto dell'Eastern Conference conpunti, ben undici in meno del. Gli Herons, però, hanno dimostrato di avere ildella competizione avendo realizzatoreti. A quasi la metà di questa, per la precisione, ha preso parte Messi. L'ex, infatti, ha fornitoassist e segnatogol. Questa seconda statistica ha permesso all'argentino di vincere il titolo di capocannoniere della MLS. Inoltre, il capitano dell'Inter Miami ha fatto back-to-back dato che anche lo scorso anno ha ottenuto il riconoscimento con le suereti.