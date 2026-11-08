Il Boca Juniors ha vinto il titolo di Campione d'Argentina in maniera folle. La squadra di Buenos Aires, infatti, si stava contendendo il titolo con l'Argentinos Juniors ed il Rosario Central. Quest'ultima squadra pensava di avere il titolo tra le mani dato che ha vinto 2-0 il match contro l'Estudiantes de Rio Cuarto, l'Argentinos ha perso 0-2 contro l'Huracan ed il Boca stava pareggiando 0-0 col Defensa y Justicia. Sia i giocatori che i tifosi dell'Academia Rosarina, quindi, hanno iniziato a festeggiare per il titolo. Tuttavia, il match degli Xeneizes non era ancora terminato e diversi tifosi stavano aspettando la fine della gara: a fermare i festeggiamenti del Rosario è stato Enner Valencia che, al minuto 96, ha segnato la rete che ha permesso al Boca di portare a casa il titolo di campione nazionale.

Boca Juniors Campione d'Argentina: Valencia rovina la festa del Rosario Central

Seremos menos malos que los demás pic.twitter.com/V9OoS7aS5L — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 8, 2026

L'ultima giornata della massima divisione argentina ha messo in palio il titolo di campione nazionale. Tre squadre se lo contendevano ed erano tutte vicine in classifica. Infatti, il Boca avevapunti come l'Argentinos Juniros mentre il Rosario Central, orfano di Angel Di Maria a causa di un, ne aveva soltanto uno in meno. Quando ci sono due o più squadre che si contendono un titolo, un posto per una competizione internazionale o per la salvezza, gli incontri vengono disputati tutti in contemporanea e, ovviamente, ciò è successo in Argentina nelle scorse ore. Gli occhi di tutti erano puntati sui match delle tre squadre che si stavano contendendo il titolo di Campione d'Argentina.L'Argentinos Juniors ha abbandonato la corsa per primo dato avendo perso contro l', che ha segnato i suoi due gol nella prima mezz'ora di gara. Il Rosario Central, invece, ha vinto 2-0 contro l'Estudiantes de Rio Cuarto grazie alle reti diAl momento della seconda rete dell'Academia Rosarina, il risultato della partita tra Boca Juniors e Defensa y Justicia era ancora sullo 0-0. Terminato il proprio incontro, il Rosario ha iniziato a festeggiare pensando di aver vinto il titolo di campione nazionale.

I calciatori si sono uniti alla festa dei tifosi che, presi dall'entusiasmo, hanno fatto anche invasione di campo. Improvvisamente, allo Stadio Gigante de Arroyito, cala il gelo. Infatti, tutti vengono a sapere che il Boca, al 96', è passato in vantaggio col gol di Valencia. Di conseguenza, a causa dell'ecuadoriano, La Academia Rosarina ha perso il titolo all'ultimo e ha avuto inizio la festa degli Xeneizes alla Bombonera.