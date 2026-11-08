Il successo degli Xeneizes
L'illusione dei tifosi del Rosario Central, mentre il Boca segnava il gol decisivo: "Siamo bicampioni"
Il Boca Juniors ha vinto il titolo di Campione d'Argentina in maniera folle. La squadra di Buenos Aires, infatti, si stava contendendo il titolo con l'Argentinos Juniors ed il Rosario Central. Quest'ultima squadra pensava di avere il titolo tra le mani dato che ha vinto 2-0 il match contro l'Estudiantes de Rio Cuarto, l'Argentinos ha perso 0-2 contro l'Huracan ed il Boca stava pareggiando 0-0 col Defensa y Justicia. Sia i giocatori che i tifosi dell'Academia Rosarina, quindi, hanno iniziato a festeggiare per il titolo. Tuttavia, il match degli Xeneizes non era ancora terminato e diversi tifosi stavano aspettando la fine della gara: a fermare i festeggiamenti del Rosario è stato Enner Valencia che, al minuto 96, ha segnato la rete che ha permesso al Boca di portare a casa il titolo di campione nazionale.
Boca Juniors Campione d'Argentina: Valencia rovina la festa del Rosario CentralL'ultima giornata della massima divisione argentina ha messo in palio il titolo di campione nazionale. Tre squadre se lo contendevano ed erano tutte vicine in classifica. Infatti, il Boca aveva 60 punti come l'Argentinos Juniros mentre il Rosario Central, orfano di Angel Di Maria a causa di un infortunio, ne aveva soltanto uno in meno. Quando ci sono due o più squadre che si contendono un titolo, un posto per una competizione internazionale o per la salvezza, gli incontri vengono disputati tutti in contemporanea e, ovviamente, ciò è successo in Argentina nelle scorse ore. Gli occhi di tutti erano puntati sui match delle tre squadre che si stavano contendendo il titolo di Campione d'Argentina.
I calciatori si sono uniti alla festa dei tifosi che, presi dall'entusiasmo, hanno fatto anche invasione di campo. Improvvisamente, allo Stadio Gigante de Arroyito, cala il gelo. Infatti, tutti vengono a sapere che il Boca, al 96', è passato in vantaggio col gol di Valencia. Di conseguenza, a causa dell'ecuadoriano, La Academia Rosarina ha perso il titolo all'ultimo e ha avuto inizio la festa degli Xeneizes alla Bombonera.
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