La sagra del gol nel vecchio Calderon
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
Tra le partite che andranno in scena nel corso di questo fine settimana ricco di calcio figura anche quella che metterà di fronte l'Atletico Madrid ed il Barcellona. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero dodici della Liga Spagnola 2026/2027. Il big match avrà inizio alle ore 21:00 di domenica 8 novembre e si disputerà presso il Riyadh Air Metropolitano, impianto dei Colchoneros allenati da Diego Simeone. Nel corso della loro storia, le due squadre hanno dato vita a tanti incontri che hanno regalato gol ed emozioni ai tifosi ed agli appassionati di calcio. In vista della grande sfida, riviviamo uno dei precedenti terminato con l'incredibile vittoria dell'Atlético Madrid.
La gran vittoria dell'Atletico Madrid contro il Barcellona di GuardiolaNel corso della stagione 2008/2009, i Colchoneros ed i Blaugrana hanno giocato contro ben quattro volte. La prima il 4 ottobre del 2008 in occasione della gara d'andata della massima divisione spagnola. Quel giorno, presso il Camp Nou, il Barcellona che aveva come allenatore Pep Guardiola ha stravinto 6-1 contro la squadra della capitale. I marcatori del Barça sono stati: Samuel Eto'o, doppietta; Rafa Marquez, Lionel Messi, Eidur Gudjohnsen e Thierry Henry. Successivamente, i due club si sono incontrati agli ottavi di finale della Copa del Rey. Nel mese di gennaio del 2009, il Barça ha eliminato l'Atlético dal torneo vincendo 1-3 l'andata e 2-1 la gara di ritorno.
Al 55', l'Atlético che aveva come tecnico Abel Resino ha trovato la rete che ha rimesso la partita in equilibrio grazie a Sergio Agüero. Al 73', su assist di Gudjohnsen, Henry ha riportato in vantaggio il Barça. Alla squadra della capitale spagnola, però, sono bastati sei minuti per agganciare nuovamente i Blaugrana con Forlan, il quale ha segnato dagli undici metri. Ad un minuto dalla fine, quindi al'89esimo, l'Atlético trova il gol dei tre punti con Agüero. Dopo tre sconfitte contro il Barcellona, i Colchoneros riescono a trovare la vittoria.
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