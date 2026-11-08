Tra le partite che andranno in scena nel corso di questo fine settimana ricco di calcio figura anche quella che metterà di fronte l'Atletico Madrid ed il Barcellona. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero dodici della Liga Spagnola 2026/2027. Il big match avrà inizio alle ore 21:00 di domenica 8 novembre e si disputerà presso il Riyadh Air Metropolitano, impianto dei Colchoneros allenati da Diego Simeone. Nel corso della loro storia, le due squadre hanno dato vita a tanti incontri che hanno regalato gol ed emozioni ai tifosi ed agli appassionati di calcio. In vista della grande sfida, riviviamo uno dei precedenti terminato con l'incredibile vittoria dell'Atlético Madrid.

La gran vittoria dell'Atletico Madrid contro il Barcellona di Guardiola

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Nel corso della stagione, i Colchoneros ed i Blaugrana hanno giocato contro ben. La prima ildel 2008 in occasione della gara d'andata della massima divisione spagnola. Quel giorno, presso il Camp Nou, il Barcellona che aveva come allenatoreha stravintocontro la squadra della capitale. I marcatori del Barça sono stati:, doppietta;. Successivamente, i due club si sono incontrati agli ottavi di finale della. Nel mese di gennaio del 2009, il Barça ha eliminato l'Atlético dal torneo vincendol'andata ela gara di ritorno.La quarta ed ultima partita della stagione 2008/2009 tra queste due squadre è stata, ovviamente, la gara di ritorno della Liga. Il match tra i catalani ed i biancorossi, valevole per la giornata numero 25 del campionato, ha avuto luogo ildi diciassette anni fa. Si giocava presso lo Stadio Vicente Calderon, che era il vecchio impianto sportivo dell'Atlético Madrid. Al minuto 18, il Barcellona ha sbloccato il risultato con la rete di Henry il quale, al 30', ha fornito l'assist per il gol dello 0-2 firmato Messi. Subito dopo, però, i Colchoneros hanno accorciato le distanze grazie alla rete dalla distanza di

Madrid, Spagna - 1° marzo 2009: Lionel Messi (sx) e Xavi Hernandez pronti a centrocampo dopo che l'Atlético Madrid ha segnato il suo quarto gol durante la partita de La Liga tra Atlético Madrid e Barcelona allo Stadio Vicente Calderon. L'Atlético ha vinto la partita 4-3. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Al 55', l'Atlético che aveva come tecnico Abel Resino ha trovato la rete che ha rimesso la partita in equilibrio grazie a Sergio Agüero. Al 73', su assist di Gudjohnsen, Henry ha riportato in vantaggio il Barça. Alla squadra della capitale spagnola, però, sono bastati sei minuti per agganciare nuovamente i Blaugrana con Forlan, il quale ha segnato dagli undici metri. Ad un minuto dalla fine, quindi al'89esimo, l'Atlético trova il gol dei tre punti con Agüero. Dopo tre sconfitte contro il Barcellona, i Colchoneros riescono a trovare la vittoria.