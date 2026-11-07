Il Real Madrid ha oggi l'occasione di agguantare per una notte il Barcellona, laddove dovesse riuscire a battere il Valencia. Domani, poi, sarà il turno di Atletico Madrid-Barcellona, scontro diretto per il vertice della Liga che il Real guarderà molto interessato. Intanto, i Blancos devono anche badare al dispendio energetico in campo e Mourinho sa già come poter intervenire.

Real Madrid, Mou "a lezione" da Enrique: cos'ha in mente lo Special One

La sosta delle nazionali è imminente e potrà concedere un po' di riposo al tecnico portoghese. Jose Mourinho, però, sa che rientrati tutti i suoi calciatori, non ci saranno più vere e proprie interruzioni, dovendo giocare. Il fitto calendario impone, dunque, riflessioni sulla gestione dei suoi calciatori nel medio-lungo periodo. Il rischio diè sempre dietro l'angolo e occorrerà dosare sapientemente il minutaggio di ciascuno di loro.

SANTANDER, SPAGNA - 01 NOVEMBRE: Jose Mourinho, allenatore del Real Madrid, osserva prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra il Real Racing Club de Santander e il Real Madrid allo Stadio El Sardinero il 01 novembre 2026 a Santander, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Oltre al turnover classico, l'ex Inter e Roma spera di poter concedere a rotazione giorni di riposo e tecniche di "disconnessione" dal calcio e dal rettangolo verde. Il riposo, oltreché fisico, deve essere soprattutto mentale. Lo sanno bene Arda Guler e Aurelien Tchouameni che, avendo giocato molto, hanno beneficiato di riposo extra. In caso di circostanze simili, ci si attende il medesimo trattamento per altri calciatori. Proprio la misura del minutaggio in campo di ogni giocatore è fondamentale e, per ciascuno, si stila un piano adeguato di recupero fisico.

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Non è certo il primo allenatore che vara una tecnica simile., ad esempio, riduce notevolmente il minutaggio dei suoi migliori interpreti in campionato, preservandoli per gli appuntamenti di livello delin Champions League., Kvaratskhelia,, Joao Neves, Fabian Ruiz evedono il rispettivo impiego in campo sempre limitato in campionato, benché siano giocatori fondamentali per il tecnico spagnolo. Ovviamente, molto dipende dalla competitività della Ligue1, oggettivamente più bassa rispetto a quella della Liga. Mourinho, pertanto, dovrà tener conto anche di questo aspetto nella gestione dei carichi di lavoro dei suoi calciatori.