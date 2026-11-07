Questo fine settimana sarà nel ricordo di Jesus de Miguel. Il calciatore del Tenerife scomparso a soli 30 anni dopo il duro scontro con il portiere Jesus Owono sarà commemorato su tutti i campi di calcio con un minuto di silenzio. Come, inoltre, ha rivelato nelle ultime ore la Federazione calcistica spagnola, in ogni categoria calcistica, maschile e femminile, renderà omaggio allo sfortunato attaccante con il motto "Sempre nel nostro ricordo". Ma anche il Tenerife, ovviamente, non sarà da meno: il club in cui lo spagnolo militava ha organizzato un omaggio speciale.

Nel ricordo di Jesus de Miguel: il calcio si unisce intorno allo sfortunato attaccante

Caricamento post Instagram...

"Sempre nel nostro ricordo". Poche parole per dire tutto. Questo fine settimana sarà completamente diverso perché non si guarderà solo ai risultati finale ma anche, e soprattutto, al grande ricordo che lascia Jesus de Miguel . L'attaccante del, precocemente scomparso lo scorso martedì, sarà ricordato non solo in Spagna ma anche su tutti gli altri campi delle leghe europee. Un fine settimana dedicato esclusivamente allo sfortunato giocatore spagnolo.Come riportato dalla stessa, tutti i giocatori entreranno in campo con insieme con indosso la speciale maglia numero 9. Una volta entrati in campo, calciatori e arbitri formeranno un semicerchio abbracciandosi proprio nel punto del campo in cui lunedì si è verificato il fatale incidente. Subito dopo verrà osservato un minuto di silenzio mentre sullo schermo verrà proiettata l'immagine di Jesus de Miguel.

LIPSIA, GERMANIA - 4 NOVEMBRE: Le due squadre osservano un minuto di silenzio in memoria di Jesús de Miguel, giocatore del CD Tenerife recentemente scomparso, prima della partita della quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra RB Lipsia e Manchester City, disputata il 4 novembre 2026 alla RB Arena di Lipsia, in Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

L'omaggio, in seguito, continuerà anche durante la partita, precisamente al 9' (in riferimento al numero di maglia indossato da de Miguel) quando il gioco verrà brevemente interrotto mentre sui maxischermi verrà proiettato un video celebrativo. Inoltre, nella giornata di oggi, il Tenerife non scenderà in campo e renderà un solenne omaggio al suo giocatore presso lo stadio Heliodoro Rodríguez López, aperto a tutti i tifosi. L'evento potrà essere seguito in diretta su LALIGA HYPERMOTION TV e sul canale YouTube ufficiale di LALIGA, nonché sui canali della RFEF.