Salvatore Bocchetti è pronto a rimettersi in gioco, questa volta lontano dall'Italia. Per l'ex difensore e allenatore della seconda squadra dell'Atalanta, si sono infatti aperte le porte del calcio turco: il Fatih Karagumruk, club della seconda divisione turca, ha ufficializzato il suo arrivo in panchina, affidandogli la guida tecnica della prima squadra. Una nuova opportunità per l'ex atalantino, per proseguire il proprio percorso da allenatore dopo le esperienze in Serie A e Serie C.

Bocchetti al Karagumruk: è ufficiale

Caricamento post Instagram...

Adesso non ci sono più dubbi:è il nuovo allenatore del. Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane e la firma anticipata nelle ore precedenti, il club turco ha comunicatol'ingaggio del tecnico italiano attraverso i propri canali: "Il nostro club ha firmato un contratto con il direttore tecnico Salvatore Bocchetti", si legge nella nota della società, che ha poi rivolto in messaggio dial nuovo arrivato, augurandoli una stagione ricca di successi. Per Bocchetti, si tratta tra l'altro della prima esperienza professionaleda, dopo aver lavorato prevalentemente nel panorama calcistico italiano, mentre dal'estero è stato al contrario un punto cardine della sua carriera, giocando inper nove stagioni complessive.Il, formazione di Istanbul impegnata nella seconda divisione turca, punta dunque su un profilo che conosce bene il calcio italiano e che ha già avuto modo dicon realtà differenti da giocatore.

MONZA, ITALIA - 13 GENNAIO: L'allenatore dell'AC Monza Salvatore Bocchetti gesticola durante la partita di Serie A tra AC Monza e ACF Fiorentina allo stadio U-Power il 13 gennaio 2025 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Bocchetti, dall'Atalanta U23 alle esperienze in Serie A