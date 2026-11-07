Dopo l'esperienza alla guida della seconda squadra dell'Atalanta, l'allenatore italiano Salvatore Bocchetti torna in panchina e riparte dalla seconda divisione turca
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Salvatore Bocchetti è pronto a rimettersi in gioco, questa volta lontano dall'Italia. Per l'ex difensore e allenatore della seconda squadra dell'Atalanta, si sono infatti aperte le porte del calcio turco: il Fatih Karagumruk, club della seconda divisione turca, ha ufficializzato il suo arrivo in panchina, affidandogli la guida tecnica della prima squadra. Una nuova opportunità per l'ex atalantino, per proseguire il proprio percorso da allenatore dopo le esperienze in Serie A e Serie C.
Bocchetti al Karagumruk: è ufficialeAdesso non ci sono più dubbi: Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk. Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane e la firma anticipata nelle ore precedenti, il club turco ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del tecnico italiano attraverso i propri canali: "Il nostro club ha firmato un contratto con il direttore tecnico Salvatore Bocchetti", si legge nella nota della società, che ha poi rivolto in messaggio di benvenuto al nuovo arrivato, augurandoli una stagione ricca di successi. Per Bocchetti, si tratta tra l'altro della prima esperienza professionale estera da allenatore, dopo aver lavorato prevalentemente nel panorama calcistico italiano, mentre da calciatore l'estero è stato al contrario un punto cardine della sua carriera, giocando in Russia per nove stagioni complessive.
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Bocchetti, dall'Atalanta U23 alle esperienze in Serie APrima della chiamata dalla Turchia, Bocchetti era reduce dall'esperienza sulla panchina dell'Atalanta U23 in Serie C, con la quale ha collezionato 42 presenze in panchina nell'ultima stagione disputata, e accompagnando il gruppo fino ai Playoff: un'esperienza senza dubbio importante per la sua crescita, soprattutto sul piano del lavoro e valorizzazione dei giovani. In precedenza, tuttavia, il tecnico aveva allenato anche nella massima serie italiana, la Serie A, sedendosi sulle panchine di Hellas Verona e Monza: proprio in Brianza aveva avuto una parentesi nella stagione 2024/25, dopo il percorso iniziato nel settore giovanile dei gialloblu e culminato con la promozione in prima squadra. Per Bocchetti, ora, si apre una nuova strada.
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