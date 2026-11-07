Molto spesso, i figli dei calciatori scelgono di seguire le orme del padre e tra questi figurano anche quelli di Iker Casillas. Quest'ultimo, infatti, è una leggenda del calcio dato che ha difeso i pali del Real Madrid per più di dieci anni e ha vinto due Europei ed il Mondiale del 2010 con la Nazionale Spagnola. Nel corso della sua vita, il classe 1981 ha avuto come moglie la giornalista Sara Carbonero. La coppia, separatasi nel mese di marzo di cinque anni fa, ha due figli: Lucas e Martin, che hanno rispettivamente 10 e 12 anni. Entrambi hanno iniziato a giocare a calcio ricoprendo lo stesso ruolo del padre, ovvero il portiere. Tuttavia, il loro percorso di crescita continuerà lontano dal Real Madrid.

I figli di Iker Casillas lasciano il Real Madrid e vanno al Leganés

El apellido Casillas me suena familiar… y ese tipo de paradas también🧤✨



Martín saca una espectacular mano abajo que recuerda a las de su padre con el Real Madrid🔥#CrevillentCup🏆 pic.twitter.com/IkGPi4f6V3 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 13, 2026