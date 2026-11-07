I due giovani calciatori cambiano squadra
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Molto spesso, i figli dei calciatori scelgono di seguire le orme del padre e tra questi figurano anche quelli di Iker Casillas. Quest'ultimo, infatti, è una leggenda del calcio dato che ha difeso i pali del Real Madrid per più di dieci anni e ha vinto due Europei ed il Mondiale del 2010 con la Nazionale Spagnola. Nel corso della sua vita, il classe 1981 ha avuto come moglie la giornalista Sara Carbonero. La coppia, separatasi nel mese di marzo di cinque anni fa, ha due figli: Lucas e Martin, che hanno rispettivamente 10 e 12 anni. Entrambi hanno iniziato a giocare a calcio ricoprendo lo stesso ruolo del padre, ovvero il portiere. Tuttavia, il loro percorso di crescita continuerà lontano dal Real Madrid.
I figli di Iker Casillas lasciano il Real Madrid e vanno al LeganésDiversi ex calciatori che, nel corso delle rispettive carriere, hanno fatto la storia di un determinato club sognano che la stessa cosa avvenga anche coi propri figli. Un esempio può essere quello di Cesare Maldini e suo figlio Paolo, leggende del Milan del quale sono stati anche capitani e hanno vinto diversi titoli. Poi ci sono coloro che hanno scritto la storia con squadre diverse come Peter Schmeichel, icona del Manchester United con il quale ha vinto il Triplete nella stagione 1998/1999, mentre il figlio Kasper è diventato una leggenda del Leicester City facendo parte della rosa allenata da Claudio Ranieri che, dieci anni fa, ha vinto la Premier League.
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