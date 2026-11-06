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Tutto pronto allo stadio Tardini di Parma per l'undicesima giornata di Serie A, l'ultimo appuntamento prima della sosta per le Nazionali, che coincide con il derby emiliano. Il Parma, guidato da Alberto Gilardino e rinfrancato dal pareggio contro l'Udinese e dalla bella vittoria contro l'Atalanta, attende il Bologna di Raffaele Palladino, che si presenta in ottima forma e forte di tre vittorie consecutive, contro Cagliari, Milan e Monza. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 7 novembre 2026 alle 18.

Anche se le rispettive rivali storiche sono Reggiana e Modena, l'incrocio tra gialloblù e rossoblù è considerato il derby più "nobile" in Emilia Romagna. La competizione risale ai primi anni Ottanta e con il tempo, inevitabilmente, si è traferita anche tra i feed dei social network, dove si combatte a colpi di like e interazioni. Abbiamo setacciato i profili dei Crociati e dei Felsinei e abbiamo scoperto chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra Parma e Bologna.

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