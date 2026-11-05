Il commissario tecnico ha diramato la lista per le sfide contro Francia e Belgio, con quattro giovani alla prima chiamata e alcune sorprese tra i convocati.
Il Belgio festeggia la vittoria contro l'Italia all'Olimpico con gli applausi dei tifosi
Le delusioni accumulate negli ultimi anni hanno lasciato profonde ferite nel calcio italiano, che continua a fare i conti con una crisi ancora irrisolta, segnata soprattutto dalle mancate qualificazioni ai Mondiali e da un rendimento spesso al di sotto delle aspettative.
Nonostante le difficoltà, le ultime uscita in Nations League hanno offerto alcuni segnali incoraggianti, dai quali la Nazionale dovrà provare a ripartire per ritrovare continuità e risultati. In questo scenario, Roberto Mancini si prepara ad affrontare due sfide importanti contro Francia e Belgio, diramando una lista di 31 convocati nella quale figurano anche quattro nuovi volti.
Italia, le scelte di Mancini e le quattro novità tra i convocati
Il commissario tecnico ha deciso di puntare su un gruppo composto da diversi elementi già presenti nelle precedenti convocazioni e alcune novità. Tra i portieri figurano Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma e Guglielmo Vicario, mentre in difesa trovano spazio Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Gianluca Mancini e Giorgio Scalvini, insieme a Ghilardi, Ahanor, Kayode e Palestra.
A centrocampo spiccano i nomi di Nicolò Barella, Sandro Tonali, Nicolò Fagioli, Davide Frattesi e Samuele Ricci, affiancati da Niccolò Pisilli, Issa Doumbia, Alessandro Romano e dai due nuovi convocati Riccardo Cassano e Simone Lontani, entrambi alla prima convocazione, che si uniranno successivamente alla selezione Under 18.
In attacco, invece, Mancini ha confermato diverse soluzioni, tra cui Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Gianluca Scamacca e Nicolò Zaniolo, inserendo anche Luca Koleosho e Antonio Vergara. Tra le novità tra i convocati per l'attacco dell'Italia figurano Alphadjo Cisse e Mattia Liberali, due giovani talenti che avranno l'opportunità di mettersi in mostra per la prima volta con la Nazionale maggiore.
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