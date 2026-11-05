Le delusioni accumulate negli ultimi anni hanno lasciato profonde ferite nel calcio italiano, che continua a fare i conti con una crisi ancora irrisolta, segnata soprattutto dalle mancate qualificazioni ai Mondiali e da un rendimento spesso al di sotto delle aspettative.

Nonostante le difficoltà, le ultime uscita in Nations League hanno offerto alcuni segnali incoraggianti, dai quali la Nazionale dovrà provare a ripartire per ritrovare continuità e risultati. In questo scenario, Roberto Mancini si prepara ad affrontare due sfide importanti contro Francia e Belgio, diramando una lista di 31 convocati nella quale figurano anche quattro nuovi volti.

Italia, le scelte di Mancini e le quattro novità tra i convocati

Il commissario tecnico ha deciso di puntare su un gruppo composto da diversi elementi già presenti nelle precedenti convocazioni e alcune novità. Tra i portieri figurano Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma e Guglielmo Vicario, mentre in difesa trovano spazio Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Gianluca Mancini e Giorgio Scalvini, insieme a Ghilardi, Ahanor, Kayode e Palestra.

A centrocampo spiccano i nomi di Nicolò Barella, Sandro Tonali, Nicolò Fagioli, Davide Frattesi e Samuele Ricci, affiancati da Niccolò Pisilli, Issa Doumbia, Alessandro Romano e dai due nuovi convocati Riccardo Cassano e Simone Lontani, entrambi alla prima convocazione, che si uniranno successivamente alla selezione Under 18.



BOLOGNA, ITALIA - 5 OTTOBRE: Gianluca Scamacca, dell'Italia, festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della propria nazionale durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Turchia, disputata allo stadio Renato Dall'Ara il 5 ottobre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

In attacco, invece, Mancini ha confermato diverse soluzioni, tra cui Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Gianluca Scamacca e Nicolò Zaniolo, inserendo anche Luca Koleosho e Antonio Vergara. Tra le novità tra i convocati per l'attacco dell'Italia figurano Alphadjo Cisse e Mattia Liberali, due giovani talenti che avranno l'opportunità di mettersi in mostra per la prima volta con la Nazionale maggiore.

📋💙 La lista dei 31 convocati del Ct Roberto #Mancini per le prossime sfide di Nations League contro Francia e Belgio#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/yFgZYqDwlR — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 5, 2026

L'Italia si prepara così ad affrontare due appuntamenti importanti contro, con l'obiettivo di dare seguito ai segnali positivi mostrati nelle ultime uscite e ritrovare quella continuità mancata negli ultimi anni, mentreavrà l'opportunità di valutare i nuovi innesti e individuare ulteriori risorse per il futuro azzurro.