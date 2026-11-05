La morte di Jesús de Miguel ha scosso profondamente il calcio spagnolo, portando l'Associazione dei calciatori spagnoli (AFE) a chiedere la sospensione delle competizioni per consentire a tutto il movimento di elaborare il lutto. La richiesta, tuttavia, non ha trovato pieno accoglimento da parte degli organismi calcistici, che hanno scelto di mantenere regolarmente in programma la maggior parte delle partite del fine settimana.

LaLiga ha infatti confermato lo svolgimento della giornata, disponendo il rinvio soltanto di tre incontri di Segunda División, direttamente interessati dalla tragedia e dalle conseguenze emotive che ha avuto sulle persone coinvolte.

LaLiga conferma la giornata: solo tre rinvii in Segunda

LaLiga ha deciso di far proseguire regolarmente il campionato, disponendo il rinvio di soli tre incontri di Segunda División: Granada-Tenerife, Andorra-Mallorca e Castellón-Eibar, coinvolgendo così le squadre maggiormente colpite dal lutto per la scomparsa di Jesús de Miguel.

Il rinvio del Granada-Tenerife è stato richiesto dal club canario, che aveva bisogno di tempo per permettere alla squadra di elaborare la perdita del proprio compagno, mentre l'Andorra ha chiesto di non disputare la gara contro il Mallorca, essendo stata la formazione avversaria del Tenerife nella partita in cui si è verificato il tragico incidente.

LIPSIA, GERMANIA - 4 NOVEMBRE: Le due squadre osservano un minuto di silenzio in memoria di Jesús de Miguel, giocatore del CD Tenerife recentemente scomparso, prima della partita della quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra RB Lipsia e Manchester City, disputata il 4 novembre 2026 alla RB Arena di Lipsia, in Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Diversa, ma altrettanto dolorosa, la situazione del Castellón, che ha chiesto il rinvio della sfida contro l'Eibar per permettere ai suoi giocatori di elaborare la scomparsa di De Miguel, che aveva vestito la maglia del club per tre stagioni tra il 2023 e il 2025, collezionando 88 presenze e contribuendo alla promozione in Segunda División.

A questi rinvii si aggiunge quello della partita tra Costa Adeje Tenerife e Deportivo Alavés, valida per la Liga F, anch'essa posticipata in seguito alla tragedia. Tutte le altre gare dei campionati spagnoli si svolgeranno invece regolarmente, nonostante la richiesta dell'AFE (Associazione dei Calciatori Spagnoli) di sospendere la giornata di campionato, ma saranno accompagnate da iniziative per ricordare il calciatore scomparso.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, SPAGNA - 4 NOVEMBRE: Fiori e candele sono deposti a terra in un memoriale improvvisato per rendere omaggio all'attaccante del Tenerife Jesus de Miguel, all'esterno dello stadio Heliodoro Rodríguez López, il 4 novembre 2026 a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna. L'attaccante del Tenerife Jesus de Miguel è deceduto martedì all'età di 30 anni a causa di un arresto cardiaco, sopraggiunto in seguito a uno scontro di gioco durante una partita contro l'Andorra. (Foto di Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Gli omaggi negli stadi in memoria di Jesús de Miguel

LaLiga e la Federazione spagnola hanno infatti predisposto una serie di omaggi da osservare in tutti gli stadi. Le squadre scenderanno in campo insieme indossando una maglia speciale con il numero 9 e la scritta "Siempre en nuestro recuerdo", mentre sarà deposto un omaggio floreale nel punto del terreno di gioco in cui si è verificato lo scontro che ha preceduto la morte del giocatore.

🙏 El fútbol español se unirá en homenaje a Jesús de Miguel: se juega la jornada y se parará en el minuto 9



Los partidos recordarán al jugador del Tenerife fallecido el pasado martes https://t.co/XuqIIkaAAp — MARCA (@marca) November 5, 2026

Il ricordo di Jesús de Miguel accompagnerà infine anche lo svolgimento delle partite, con un applauso da parte degli spettatori e la trasmissione di un video commemorativo sugli schermi degli stadi alla prima interruzione successiva al nono minuto.