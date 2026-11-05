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Raphinha ha rinnovato col Barcellona

Raphinha continuerà a giocare in Spagna nei prossimi anni e lo farà indossando ancora la maglia del Barcellona. Negli ultimi minuti, infatti, il club proveniente dalla Catalogna ha annunciato in via ufficiale che il brasiliano ha rinnovato il proprio contratto fino al 2030. Si tratta di una notizia importante per il Barça dato che il suo numero 11, con il passare degli anni, è diventato sempre più importante in squadra. Inoltre, da questa stagione, il classe 1996 è diventato anche il capitano della rosa che milita in Liga. Con le sue diciannove reti tra campionato e Champions League, Raphinha ha iniziato alla grandissima questa nuova annata. Infatti Hansi Flick, allenatore del Barcellona, lo sta facendo giocare come prima punta. In questo momento, il Barça occupa il primo posto in campionato mentre in Europa è tra le prime otto in classifica.

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