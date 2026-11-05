La scomparsa di Jesus de Miguel ha scosso il mondo. Letteralmente. Ogni squadra, ogni paese è ancora scioccato da quanto accaduto nello scorso weekend, quando il portiere Oyono ha commesso un'entrata killer ai danni dell'attaccante spagnolo. Che in poco tempo, ha perso la vita. Una tragedia. Il mondo del calcio continua a piangere. La speranza è che momenti del genere non debbano più ripetersi. Quelli che, purtroppo, sta vivendo in queste ore la famiglia del calciatore spagnolo. Il loro punto di riferimento non c'è più. E ora dovranno convivere con questo dolore. Per alleggerirlo, quanto possibile, iniziano ad arrivare i primi gesti di solidarietà. Come quello di Cristiano Ronaldo.

Il gesto di Cristiano Ronaldo: il suo Almeria a 'sostegno' di Jesus de Miguel

, club andaluso di seconda divisione spagnola, ha deciso di devolvere l'intero botteghino del match contro il Tenerife alla famiglia di Jesus de Miguel. Un gesto tenero, pronto ad alleviare - quanto possibile - il dolore di una famiglia spezzata in due dalla tragedia. E allora, cosa c'entrain tutto questo? Il fenomeno portoghese possiede il 25% delle quote del club: l'operazione è andata in porto nel febbraio del 2026. Da quel momento, l'Almeria è tornata a sorridere e ora spera di poter tornare nella massima competizione spagnola. Il gesto, comunque, del portoghese è indiretto: nessuno lo ha menzionato.

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 12 OTTOBRE: Cristiano Ronaldo della squadra Al Nassr festeggia il secondo gol durante la partita Elite dell'AFC Champions League tra Al Nassr e Neftchi Fargona all'Al Awwal Park il 12 ottobre 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Proprio perché alcuni gesti sono fatti in silenzio. L'iniziativa, infatti, è stata promossa dal presidente del club, Mohammed Al Khereiji, per fornire supporto finanziario ai familiari del trentenne. Ma c'è di più. La famiglia è stata invitata anche ad assistere alla partita. Qualora ne sentiranno l'esigenza. Nella sua dichiarazione, la società ha riconosciuto che nulla può compensare la perdita di una persona cara, ma ha sottolineato che la compassione e il sostegno reciproco nei momenti difficili sono tra i valori che uniscono la famiglia del calcio. La partita diventerà così più di un semplice evento sportivo: un omaggio e una dimostrazione di solidarietà per una famiglia che ha subito una perdita irreparabile.