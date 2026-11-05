Una vittoria che non cancella i dubbi. Il Manchester City supera 3-2 il Lipsia in Champions League, ma dall'Inghilterra arrivano critiche pesanti. Nel mirino finisce soprattutto Gianluigi Donnarumma, protagonista in negativo sul primo gol dei tedeschi. Il portiere italiano si fa sorprendere da Ridle Baku, che trova la porta con un cross dalla destra mentre lui è fuori posizione. Un errore che ha acceso il dibattito negli studi di talkSPORT. Perry Groves ha individuato nell'ex Psg uno dei problemi della squadra di Enzo Maresca, mentre Adrian Durham si è spinto ancora oltre, con un paragone decisamente poco lusinghiero. Ma le preoccupazioni non riguardano soltanto Gigio: secondo gli opinionisti inglesi, anche il dominio del City potrebbe essere arrivato al capolinea.

La bordata a Donnarumma e i dubbi sul City

"È un James Trafford da quattro soldi". Non ha usato mezzi termini Adrian Durham per descrivere Donnarumma dopo la prestazione contro il Lipsia. Un giudizio durissimo, arrivato dopo l'errore sul gol di Ridle Baku, quando il portiere italiano si è fatto trovare troppo lontano dalla linea di porta, aspettandosi un cross e venendo invece sorpreso dalla traiettoria del pallone. Prima di affondare il colpo, Durham ha comunque riconosciuto i meriti della carriera di Gigio: "Ha avuto una carriera fantastica, è stato brillante, è campione europeo. Ha vinto tantissimo e gli va dato atto di questo". Perry Groves, però, ha rincarato la dose, indicando proprio l'ex Psg come uno dei principali problemi della squadra. E il discorso si è allargato alle difficoltà collettive.

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 19 MAGGIO: Gianluigi Donnarumma del Manchester City durante la partita di Premier League tra Bournemouth e Manchester City al Vitality Stadium, il 19 maggio 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Eddie Keogh/Getty Images)

Il City ha vinto soltanto dopo una partita sofferta, nella quale il Lipsia ha creato diverse occasioni e ha chiuso con più tiri in porta. Per Micky Gray manca ancora il giusto equilibrio, soprattutto in fase difensiva: "Sono ottimi in fase offensiva, creeranno sempre delle occasioni. Ma dietro sono ancora vulnerabili". Groves è andato oltre, arrivando a mettere in discussione il futuro del ciclo vincente: "Penso che il Manchester City stia giungendo alla fine della sua dinastia". Secondo l'opinionista, gli avversari non hanno più paura di affrontare la squadra inglese e sanno di poterla mettere in difficoltà. Un segnale evidente, secondo lui, è anche il dato dei gol subiti: una sola porta inviolata nelle ultime nove partite.