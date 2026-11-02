Nella rosa della stagione 2026/2027 del Manchester City allenato da Enzo Maresca uno dei migliori calciatori è, ovviamente, Erling Haaland. L'attaccante, infatti, sta disputando la sua quinta annata con la maglia dei Citizens con cui ha vinto diversi titoli tra cui la Champions League nel 2023 e ha già superato la quota dei 100 gol. Il norvegese, dal suo arrivo in Inghilterra, ha dimostrato di essere uno dei giocatori più importanti del club mancuniano. Tuttavia, a causa dei problemi giudiziari che il Manchester City sta passando, non sarebbe da escludere la possibilità di addio del classe 2000. Di ciò ne ha parlato Alf-Inge Haaland, padre di Erling nonché ex calciatore che ha vestito anche la maglia dei Citizens.

Alf-Inge Haaland: "Erling via dal Manchester City? Aspettiamo l'esito del processo"

– Vi håper de får en rettferdig høring.



Alfie Haaland snakker ut for første gang etter at Man. City ble funnet skyldig i omfattende brudd på Premier Leagues økonomiske regelverk👀📄 pic.twitter.com/E7LEHvBAd1 — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) October 31, 2026

Il club che milita inè ritenutodi ben 114 capi d'accusa che riguardano. Ciò potrebbe portare a delle conseguenze importanti. Si parla della possibiledei titoli vinti in tutti questi anni, ma anche di unae lain, vale a dire la seconda serie inglese. Anche la squadra potrebbe subire delle conseguenze dato che dei giocatori potrebbe prendere la decisione dii Citizens. Tra questi, ovviamente, potrebbe rientrare anche Erling Haaland, uno dei trascinatori della squadra in cui gioca dalla stagionePer capire quale sarà il futuro della squadra inglese, bisognerà aspettare il processo. Intanto, negli ultimi giorni Alf-Inge Haaland, padre del centravanti ex, ai microfoni di Viaplay Football ha parlato di quel che sta succedendo al City. Le sue: "Secondo medel processo. Ciò su potrebbe concludere velocemente. Tuttavia, ci sono tifosi, rivali e soprattuto giornalisti che stanno prendendo di mira il club. Quindi aspettiamo e vedremo quale sarà l'esito. Il City ritiene di avere delle prove solide con le quali dimostreranno".

Manchester, Inghilterra - 31 ottobre 2026: Erling Haaland del Manchester City osserva prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Brighton all'Etihad Stadium. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

In seguito, l'ex difensore ha parlato di suo figlio, il quale non ha intenzione di farsi distrarre dalle vicende extra calcistiche: "Adesso Erling pensa soltanto al giocare il più possibile. Quelli che ci pensano di più siamo noi che non stiamo in campo". Con le sue parole, il padre dell'attaccante nato nel 2000 ha voluto far capire che il futuro di suo figlio con la maglia del Manchester City potrebbe essere collegato al processo del club.