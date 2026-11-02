Le dichiarazioni dell'ex calciatore e difensore norvegese sul futuro del figlio
Haaland si spaventa allo specchio? Ora è reale: il video con Mr. Beast
Nella rosa della stagione 2026/2027 del Manchester City allenato da Enzo Maresca uno dei migliori calciatori è, ovviamente, Erling Haaland. L'attaccante, infatti, sta disputando la sua quinta annata con la maglia dei Citizens con cui ha vinto diversi titoli tra cui la Champions League nel 2023 e ha già superato la quota dei 100 gol. Il norvegese, dal suo arrivo in Inghilterra, ha dimostrato di essere uno dei giocatori più importanti del club mancuniano. Tuttavia, a causa dei problemi giudiziari che il Manchester City sta passando, non sarebbe da escludere la possibilità di addio del classe 2000. Di ciò ne ha parlato Alf-Inge Haaland, padre di Erling nonché ex calciatore che ha vestito anche la maglia dei Citizens.
Alf-Inge Haaland: "Erling via dal Manchester City? Aspettiamo l'esito del processo"Il club che milita in Premier League è ritenuto colpevole di ben 114 capi d'accusa che riguardano violazioni finanziarie. Ciò potrebbe portare a delle conseguenze importanti. Si parla della possibile revoca dei titoli vinti in tutti questi anni, ma anche di una penalizzazione e la retrocessione in Championship, vale a dire la seconda serie inglese. Anche la squadra potrebbe subire delle conseguenze dato che dei giocatori potrebbe prendere la decisione di lasciare i Citizens. Tra questi, ovviamente, potrebbe rientrare anche Erling Haaland, uno dei trascinatori della squadra in cui gioca dalla stagione 2022/2023.
In seguito, l'ex difensore ha parlato di suo figlio, il quale non ha intenzione di farsi distrarre dalle vicende extra calcistiche: "Adesso Erling pensa soltanto al giocare il più possibile. Quelli che ci pensano di più siamo noi che non stiamo in campo". Con le sue parole, il padre dell'attaccante nato nel 2000 ha voluto far capire che il futuro di suo figlio con la maglia del Manchester City potrebbe essere collegato al processo del club.
© RIPRODUZIONE RISERVATA