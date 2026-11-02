Le dichiarazioni dell'ex calciatore e difensore norvegese sul futuro del figlio

Jacopo del Monaco
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Nella rosa della stagione 2026/2027 del Manchester City allenato da Enzo Maresca uno dei migliori calciatori è, ovviamente, Erling Haaland. L'attaccante, infatti, sta disputando la sua quinta annata con la maglia dei Citizens con cui ha vinto diversi titoli tra cui la Champions League nel 2023 e ha già superato la quota dei 100 gol. Il norvegese, dal suo arrivo in Inghilterra, ha dimostrato di essere uno dei giocatori più importanti del club mancuniano. Tuttavia, a causa dei problemi giudiziari che il Manchester City sta passando, non sarebbe da escludere la possibilità di addio del classe 2000. Di ciò ne ha parlato Alf-Inge Haaland, padre di Erling nonché ex calciatore che ha vestito anche la maglia dei Citizens.

Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier League

Alf-Inge Haaland: "Erling via dal Manchester City? Aspettiamo l'esito del processo"

Il club che milita in Premier League è ritenuto colpevole di ben 114 capi d'accusa che riguardano violazioni finanziarie. Ciò potrebbe portare a delle conseguenze importanti. Si parla della possibile revoca dei titoli vinti in tutti questi anni, ma anche di una penalizzazione e la retrocessione in Championship, vale a dire la seconda serie inglese. Anche la squadra potrebbe subire delle conseguenze dato che dei giocatori potrebbe prendere la decisione di lasciare i Citizens. Tra questi, ovviamente, potrebbe rientrare anche Erling Haaland, uno dei trascinatori della squadra in cui gioca dalla stagione 2022/2023.
Per capire quale sarà il futuro della squadra inglese, bisognerà aspettare il processo. Intanto, negli ultimi giorni Alf-Inge Haaland, padre del centravanti ex Salisburgo e Borussia Dortmund, ai microfoni di Viaplay Football ha parlato di quel che sta succedendo al City. Le sue parole: "Secondo me si deve aspettare l'esito del processo. Ciò su potrebbe concludere velocemente. Tuttavia, ci sono tifosi, rivali e soprattuto giornalisti che stanno prendendo di mira il club. Quindi aspettiamo e vedremo quale sarà l'esito. Il City ritiene di avere delle prove solide con le quali dimostreranno l'innocenza".

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Manchester, Inghilterra - 31 ottobre 2026: Erling Haaland del Manchester City osserva prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Brighton all'Etihad Stadium. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

In seguito, l'ex difensore ha parlato di suo figlio, il quale non ha intenzione di farsi distrarre dalle vicende extra calcistiche: "Adesso Erling pensa soltanto al giocare il più possibile. Quelli che ci pensano di più siamo noi che non stiamo in campo". Con le sue parole, il padre dell'attaccante nato nel 2000 ha voluto far capire che il futuro di suo figlio con la maglia del Manchester City potrebbe essere collegato al processo del club.

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