Il Manchester City di Enzo Maresca incassa la prima sconfitta in Premier League della stagione e vede interrompersi a 7 la propria striscia di vittorie consecutive. La prima battuta d'arresto del tecnico italiano arriva in un periodo particolarmente delicato per il club, ancora occupato dalla vicenda relativa alle numerose violazioni del regolamento finanziario contestate dal campionato inglese, con il procedimento e il ricorso del City a tenere banco fuori dal campo. Dopo il ko per 3-0 contro l'Arsenal nel Community Shield e quello per 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League, anche il campionato presenta il conto ai Citizens: al Villa Park finisce 2-1 per l'Aston Villa, trascinato dalla doppietta di Nicolas Jackson, ex Chelsea e Bayern Monaco.

Aston Villa-Manchester City 2-1: Jackson interrompe la striscia positiva di Maresca e i suoi

L'Aston Villa è subito partito forte e ha trovato il vantaggio già al 6' minuto con Nicolas Jackson, bravo a sfruttare un errore di Guehi e a battere Gigio Donnarumma. Il City ha provato a reagire, ha costruito occasioni e ha tenuto a lungo il pallino del gioco, ma ha faticato a concretizzare. I padroni di casa si sono difesi con ordine e sono ripartiti con pericolosità, mettendo in difficoltà la retroguardia di Maresca.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 24 OTTOBRE: Nicolas Jackson dell'Aston Villa festeggia la prima rete della sua squadra durante la partita della Premier League 2026/27 tra Aston Villa FC e Manchester City al Villa Park il 24 ottobre 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Nella ripresa i Citizens sono riusciti a riequilibrare la partita grazie al solito Erling Haaland (9 gol in 8 partite di Premier), che al 53' ha trovato il gol del pareggio di testa. La rete ha dato nuova spinta agli ospiti, ma la risposta dell'Aston Villa è stata immediata. Solamente 7 minuti dopo Jackson ha firmato la doppietta personale e ha riportato avanti la squadra guidata Unai Emery, approfittando di un intervento non impeccabile del portiere della nostra Nazionale.

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Il Manchester City ha cercato in tutti i modi il pareggio nel finale, senza però riuscire a evitare la sconfitta. Non sono bastati il solito possesso palla e le occasioni create: l'Aston Villa ha resistito fino al fischio finale e ha conquistato tre punti importanti, interrompendo la partenza perfetta dei Citizens in campionato e permettendo a Mikel Arteta e i suoi di raggiungere, momentaneamente, la vetta della classifica a pari punti con i ragazzi di Maresca.