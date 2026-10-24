Il primo Clásico della Liga 2026–2027 si gioca anche su Instagram: ecco chi ha più follower
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Il Camp Nou è pronto ad accendersi per il primo Clásico della Liga 2026–2027: Barcellona-Real Madrid, una partita che per i tifosi spagnoli (e non solo) racchiude tutto il calcio possibile. L'appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre 2026, con i Blaugrana in testa alla classifica che affrontano i Blancos di Mourinho. I padroni di casa, sotto la guida di Hansi Flick, sono in forma smagliante, e puntano a confermare quanto dimostrato in un avvio di stagione praticamente perfetto. Il Real però, in terza posizione, porterà in campo tutto il suo cinismo per accorciare le distanze.
Leggendo i nomi nelle due formazioni viene spontaneo il paragone con gli Avengers: da una parte, Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; dall'altra Bellingham, Mbappé e Vinicius Junior. Aspettando di goderci il match più atteso del campionato spagnolo, ci siamo dedicati a un'approfondita sessione di scrolling su Instagram: ecco chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince il Clásico sui social.
Barcellona-Real Madrid: Yamal contro MbappéLe partite più importanti iniziano prima del fischio dell'arbitro: nel confronto tra i profili ufficiali dei due club iberici, ad avere la meglio sono i Galacticos: i loro follower sono 181 milioni, contro i 149 milioni di fans catalani. Sono numeri che non sorprendono, del resto, stiamo pur sempre scomodando due nomi dell'Olimpo del calcio mondiale.
Ma passiamo ai campioni in campo: per il Barça non potrebbe che esserci Lamine Yamal, gli ospiti rispondono con Kylian Mbappé. Si tratta di uno contro tra titani, ma ad andare a segno è il francese: considerato all'unanimità tra i calciatori più forti del mondo e icona di riferimento per tanti giovani francesi, dai boulevard eleganti alle banlieue, i follower di Mbappé sono ben 136 milioni. Eliminato dal feed ogni riferimento grafico alla ex fidanzata, la bella attrice spagnola Ester Expósito, i profili seguiti sono circa 500, tra cui quelli dei compagni di Nazionale Markus Thuram e Benjamin Pavard, il recente acquisto madrileno Denzel Dumfries, oltre a Zlatan Ibrahimovic e David Beckham. Da buon francese, non può mancare il suo following al dj David Guetta.
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Blaugrana vs Blancos: Raphinha e Dani Olmo vs Bellingham e Vinicius
Ma passiamo agli altri protagonisti della gara. I catalani schierano Raphinha, 22,4 milioni di follower per il talento brasiliano, contro i 995 profili seguiti, tra cui possiamo nominare Kaka, l'Imperatore Adriano, ma anche Dodo, Elia Caprile e Ferran Torres. A servire la causa Blaugrana c'è anche Dani Olmo, con i suoi 7,3 milioni di follower e un inconfondibile look platinato. Anche tra i suoi following c'è Zlatan Ibrahimovic, oltre al Papu Gomez e al rapper Tyga.
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Barcellona-Real Madrid, chi vince la sfida dei social?
Ma chi si porta a casa questo big match virtuale? La vittoria va senza dubbio al Real. Il gradino più alto del podio è di Kylian Mbappé, che sbaraglia tutti con i suoi 149 milioni di follower. Segue Vinicius Junior, con i suoi 63,8 milioni di fans, terzo il Blaugrana Lamine Yamal, a quasi 60 milioni, che supera Jude Bellingham, fermo a 56,4.
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