Il Camp Nou è pronto ad accendersi per il primo Clásico della Liga 2026–2027: Barcellona-Real Madrid, una partita che per i tifosi spagnoli (e non solo) racchiude tutto il calcio possibile. L'appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre 2026, con i Blaugrana in testa alla classifica che affrontano i Blancos di Mourinho. I padroni di casa, sotto la guida di Hansi Flick, sono in forma smagliante, e puntano a confermare quanto dimostrato in un avvio di stagione praticamente perfetto. Il Real però, in terza posizione, porterà in campo tutto il suo cinismo per accorciare le distanze.

Leggendo i nomi nelle due formazioni viene spontaneo il paragone con gli Avengers: da una parte, Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; dall'altra Bellingham, Mbappé e Vinicius Junior. Aspettando di goderci il match più atteso del campionato spagnolo, ci siamo dedicati a un'approfondita sessione di scrolling su Instagram: ecco chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince il Clásico sui social.

Barcellona-Real Madrid: Yamal contro Mbappé

Le partite più importanti iniziano prima del fischio dell'arbitro: nel confronto tra i profili ufficiali dei due club iberici, ad avere la meglio sono i: i loro follower sono, contro idi fans. Sono numeri che non sorprendono, del resto, stiamo pur sempre scomodando due nomi dell'Olimpo del calcio mondiale.

Lamine Yamal durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 contro il Getafe allo Spotify Camp Nou, il 10 ottobre 2026 a Barcellona. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Ma passiamo ai campioni in campo: per il Barça non potrebbe che esserci Lamine Yamal, gli ospiti rispondono con Kylian Mbappé. Si tratta di uno contro tra titani, ma ad andare a segno è il francese: considerato all'unanimità tra i calciatori più forti del mondo e icona di riferimento per tanti giovani francesi, dai boulevard eleganti alle banlieue, i follower di Mbappé sono ben 136 milioni. Eliminato dal feed ogni riferimento grafico alla ex fidanzata, la bella attrice spagnola Ester Expósito, i profili seguiti sono circa 500, tra cui quelli dei compagni di Nazionale Markus Thuram e Benjamin Pavard, il recente acquisto madrileno Denzel Dumfries, oltre a Zlatan Ibrahimovic e David Beckham. Da buon francese, non può mancare il suo following al dj David Guetta.

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Blaugrana vs Blancos: Raphinha e Dani Olmo vs Bellingham e Vinicius

Raphinha (a destra) festeggia con Lamine Yamal dopo aver segnato il secondo gol durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 contro il Siviglia, ​​disputata allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán il 19 settembre 2026. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Non sono molte le persone che possono vantarsi di superare, nemmeno sui social. I follower del ragazzo prodigio Blaugrana sonoe in continua crescita, per 311 profili seguiti. Tra i mutuals (per i lettori che non fanno parte della Gen Z, gli utenti che si seguono a vicenda) c'è tutto il firmamento degli sportivi di Spagna, da Cucurella a Busquets, da Piqué ad Alcaraz, oltre alle pop star più cool del momento: Drake, Maluma, Rosalia, J Baldwin e 21 Savage. C'è persino il discusso trapper milanese Baby Gang, che però non ricambia... ma, del resto, lui non segue proprio nessuno. I suoi post, solo 76, sono glamour senza essere ingessati, praticamente la rappresentazione fotografica dei sogni di ogni ragazzo che sogna di fare il calciatore. Potrebbe stupire, quindi, che un personaggio tanto iconico non abbia una foto profilo... o forse no?

Ma passiamo agli altri protagonisti della gara. I catalani schierano Raphinha, 22,4 milioni di follower per il talento brasiliano, contro i 995 profili seguiti, tra cui possiamo nominare Kaka, l'Imperatore Adriano, ma anche Dodo, Elia Caprile e Ferran Torres. A servire la causa Blaugrana c'è anche Dani Olmo, con i suoi 7,3 milioni di follower e un inconfondibile look platinato. Anche tra i suoi following c'è Zlatan Ibrahimovic, oltre al Papu Gomez e al rapper Tyga.

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Barcellona-Real Madrid, chi vince la sfida dei social?

Kylian Mbappé saluta i tifosi durante il riscaldamento prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Siviglia FC, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 18 ottobre 2026 a Madrid. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il Real risponde in modo magistrale, con due nomi che non hanno bisogno di troppe presentazioni:, con la sua eleganza British e i suoi. Tra i suoi seguiti, a quota 860, c'è il meglio della Serie A: Manuel Locateli, Nico Paz e Nicolò Barella, e addirittura Roberto Baggio. Poi c'èSe il brasiliano ha iniziato la stagione sottotono dal punto di vista sportivo, i suoi numeri social non sembrano risentirne: siamo nell'ordine di, per poco meno di un migliaio di following, tra cui Calvin Harris, Federico Dimarco, Denzel Dumfries e Rivaldo.

Ma chi si porta a casa questo big match virtuale? La vittoria va senza dubbio al Real. Il gradino più alto del podio è di Kylian Mbappé, che sbaraglia tutti con i suoi 149 milioni di follower. Segue Vinicius Junior, con i suoi 63,8 milioni di fans, terzo il Blaugrana Lamine Yamal, a quasi 60 milioni, che supera Jude Bellingham, fermo a 56,4.