Thierry Henry al centro della rivoluzione del calcio femminile. Dopo aver progressivamente aumentato sponsor, attrattiva e tifosi, il movimento delle calciatrici potrebbe crescere ancora, andando incontro ad una nuova frontiera. L'ex fuoriclasse di Juventus e Arsenal immagina di poter regalare alle giocatrici delle scarpe pensate apposta per loro, così da creare sempre più uno sport adeguato alle proprie esigenze.

Nuove scarpe per le calciatrici? Henry: "Non è normale portino quelle da uomini"

Il calcio, importato da uomini, è ormai. Oltre però alla semplice dichiarazione, occorre che si diano concretamente gli strumenti a chiunque per poterlo praticare. Un principio lineare, ancora non assecondato dalla proposta del mercato. Il primo equipaggiamento necessario perché si giochi a pallone è quello degli. Thierry Henry, in collaborazione con il marchio svizzero On, vuole crearne di nuovi, esclusivamente riservati alle calciatrici . "", ha tuonato l'ex Pallone d'Oro.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 18 DICEMBRE: Thierry Henry partecipa al BBC Sports Personality of the Year 2025 presso i Dock10 Studios il 18 dicembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Dominic Lipinski/Getty Images)

È così che il movimento femminile potrebbe avvicinarsi ancora a quello maschile. Gli atleti che praticano uno sport devono vestire comodamente ciò di cui fanno bisogno, in base alla loro corporatura e disposizione fisica. Henry non è solo nel progetto, anzi. La calciatrice svizzera classe 2007 Sydney Schertenleib collabora allo sviluppo di nuovi prodotti On. Il marchio può inoltre contare sull'apporto di LightSpray, tecnologia pensata per ideare tomaia leggerissima in serie.

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L'obiettivo posto da Henry prevede che entro ille nuove scarpe possano già essere indossate. Riunendo i migliori club al mondo, la rassegna intercontinentale fungerà da vetrina per mettere in mostra gli articoli sportivi indossati dalle calciatrici. L'inserimento della tecnologia e la creazione di indumenti sportivi adeguati sono altri step fondamentali a cui il movimento femminile non intende rinunciare ancora per molto tempo.