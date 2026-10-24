La centrocampista svizzera Sydney Schertenleib contribuirà al progetto dell'ex Juventus
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Thierry Henry al centro della rivoluzione del calcio femminile. Dopo aver progressivamente aumentato sponsor, attrattiva e tifosi, il movimento delle calciatrici potrebbe crescere ancora, andando incontro ad una nuova frontiera. L'ex fuoriclasse di Juventus e Arsenal immagina di poter regalare alle giocatrici delle scarpe pensate apposta per loro, così da creare sempre più uno sport adeguato alle proprie esigenze.
Nuove scarpe per le calciatrici? Henry: "Non è normale portino quelle da uomini"Il calcio, importato da uomini, è ormai uno sport per tutti. Oltre però alla semplice dichiarazione, occorre che si diano concretamente gli strumenti a chiunque per poterlo praticare. Un principio lineare, ancora non assecondato dalla proposta del mercato. Il primo equipaggiamento necessario perché si giochi a pallone è quello degli scarpini. Thierry Henry, in collaborazione con il marchio svizzero On, vuole crearne di nuovi, esclusivamente riservati alle calciatrici. "Non è normale che le giocatrici indossino scarpe per uomini", ha tuonato l'ex Pallone d'Oro.
È così che il movimento femminile potrebbe avvicinarsi ancora a quello maschile. Gli atleti che praticano uno sport devono vestire comodamente ciò di cui fanno bisogno, in base alla loro corporatura e disposizione fisica. Henry non è solo nel progetto, anzi. La calciatrice svizzera classe 2007 Sydney Schertenleib collabora allo sviluppo di nuovi prodotti On. Il marchio può inoltre contare sull'apporto di LightSpray, tecnologia pensata per ideare tomaia leggerissima in serie.
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