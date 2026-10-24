Il conto alla rovescia per il Clásico è agli sgoccioli e José Mourinho torna a prendersi la scena presentando la super sfida tra il suo Real Madrid e il Barcellona di Hansi Flick. Alla vigilia della trasferta al Camp Nou, l'allenatore portoghese dei Blancos affronta i temi caldi della sfida, tra ambizioni, tensioni arbitrali e la consapevolezza di partecipare ad una delle partite più attese del calcio mondiale, nelle quali lo spettacolo è sempre assicurato anche senza ormai da diversi anni due figure leggendarie di questo sport, come Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

Mourinho avverte: "Il Clásico è una partita a parte", e sull'arbitro...

Ilarriva all'appuntamento dopo il convincente 4-1 inflitto al Lipsia in Champions League, mentre il Barcellona è reduce dalla sconfitta contro i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain. Eppure, per, intervenuto in conferenza stampa, inon cambiano in alcun modo la preparazione mentale della squadra: "Se invece di vincere 4-1 contro il Lipsia avessimo perso 1-4, il mio stato d'animo per questa partita sarebbe stato lo stesso", ha dichiarato il tecnico. Il portoghese ha poi sottolineato ladell'incontro: "Questo è il Clasico, una partita unica, il mondo si ferma". Un'affermazione che sintetizza il peso dellatra Real Madrid e Barcellona, indipendentemente dalla forma delle due squadre.

Tra gli argomenti affrontati c'è anche la designazione arbitrale, con Jose Luis Montero indicato per dirigere la partita. Mourinho si è detto sorpreso dalle informazioni circolate, precisando che il problema non riguarda il nome del direttore di gara: "Non mi da fastidio il nome dell'arbitro, parto dal presupposto che sia bravo. Quello che mi dà fastidio è che vengano infrante le regole", ha spiegato, in relazione all'anticipazione del nome dell'arbitro risalente ai giorni scorsi, ampiamente precedenti alla partita.

ROMA, ITALIA - 14 OTTOBRE: Jose Mourinho, capo allenatore del Real Madrid, reagisce durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Fase MD2 tra AS Roma e Real Madrid C.F. allo Stadio Olimpico il 14 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

"Yamal? Un grande giocatore che va rispettato, ma non cambieremo piani solo per lui"