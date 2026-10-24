Neymar, che ritorno: il gol dal dischetto ripreso dal drone è uno spettacolo

Un gioco di numeri che è diventato un messaggio politico, e con Neymar che ha manifestato il proprio sostegno a Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ultimamente finito sotto i riflettori anche per la disputa immobiliare con il calciatore Richarlison, che sostiene di aver perso una proprietà di lusso ad Angra dos Reis.

Il calciatore ha condiviso un video con il deputato Nikolas Ferreira, nel quale il riferimento al numero 22 richiama la candidatura alle elezioni presidenziali brasiliane. Per il fuoriclasse del Santos non si tratta del primo appoggio alla famiglia Bolsonaro, già sostenuta pubblicamente nel 2022.

Il video con Nikolas Ferreira e il significato del numero 22

Nel filmato condiviso sui social, Nikolas Ferreira ha ricordato a Neymar la maglia numero 11 indossata durante la sua esperienza al Barcellona, per poi chiedergli quanto faccia 11 più 11. La risposta del brasiliano è stata "22", accompagnata da un gesto che richiama il numero associato alla candidatura di Flávio Bolsonaro. Una battuta costruita sul calcio, ma che assume un significato politico preciso nel contesto della campagna elettorale.

A rafforzare il messaggio sono arrivati anche dei commenti pubblicati da Neymar sui social, proprio sotto alcuni post del deputato Nikolas Ferreira con la frase "Dito isto 22", traducibile con "Detto questo, 22", accompagnata dall'emoji dalla bandiera brasiliana. Il riferimento ha attirato l'attenzione dei sostenitori e degli osservatori della politica brasiliana, confermando la vicinanza del giocatore al candidato del Partito Liberale.

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Il rapporto tra Neymar e la famiglia Bolsonaro non è una novità, dal momento che già nel 2022 l'attaccante aveva espresso pubblicamente il proprio sostegno a Jair Bolsonaro durante la campagna per la rielezione alla presidenza, confermando così una vicinanza politica che emerge nuovamente oggi attraverso il sostegno al figlio Flávio, senza nascondere le proprie preferenze anche al di fuori del campo.

SANTOS, BRASILE - 8 OTTOBRE: Neymar Junior del Santos Neymar dà il pollice in su ai tifosi durante la partita del 29° round del Brasileirao 2026 tra Santos e Flamengo allo stadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) l'8 ottobre 2026 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Sul fronte delle presidenziali, Flávio Bolsonaro ha ottenuto il 47,43% dei voti al primo turno del 5 ottobre, davanti a Luiz Inácio Lula da Silva, fermo al 44,69%, con entrambi ammessi al ballottaggio in programma domenica, quando gli elettori brasiliani torneranno alle urne per scegliere il prossimo presidente della Repubblica.