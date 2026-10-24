Dopo un avvio di stagione pessimo, il Borussia Monchengladbach finalmente trova la sua prima vittoria in Bundesliga, con un rocambolesco 2-3 in casa dello Stoccarda. Con questo risultato, i Gladbach proveranno a scacciare via i fantasmi, cercando un cambio di marcia. Il lavoro del nuovo allenatore Alexander Blessin è mirato per far allontanare i "Puledri" dalla zona calda della classifica.

Nel corso di del campionato, l'ex tecnico di Genoa e St. Pauli, è già il terzo mister alla guida della squadra. A precederlo con scarsi risultati, Eugen Polanski con ben 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle prime tre giornate di campionato con un passivo gol fatti/subiti di 3 a 12. Nel mezzo tra loro due, il traghettatore ad interim Jan-Moritz Lichte perdendo l'unica partita giocata per 3-4 contro il Magonza.

Borussia Monchengladbach: il peggior avvio di sempre

Il Gladbach: zero punti nelle prime sei giornate, con un passivo di venti gol incassati. Per trovare una partenza simile dobbiamo andare alla stagionecon zero punti in cinque partite. Campionato che però risulta bizzarro per il Borussia, dopo le dimissioni di Lucien Favre, la squadra ingrana grazie al lavoro straordinario di, arrivando in zona Champions a fine anno.

Nonostante l'inizio tortuoso di quest'anno, si piazza soltanto nel quarto posto nella classifica delle peggiori partenze a zero punti nella storia della Bundesliga. Il primo posto di questa speciale tabella è riservato al Fortuna Düsseldorf con, appunto zero punti in sei giornate e una differenza reti di -16.

Stoccarda, Germania – 23 ottobre 2026. Alexander Blessin, allenatore del Borussia Mönchengladbach, applaude i tifosi al termine della partita di Bundesliga 2026/27 contro il VfB Stuttgart, disputata alla MHPArena. (Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Alla ricerca del cambio di marcia: operazione rimonta

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Il Borussia Monchengladbach adesso è chiamato a fare risultati e a invertire questo momento disastroso, cercando di dare continuità a questa vittoria. Attualmente si trova all'ultimo posto in classifica a - 2 dallama con una partita in più giocata, quindi ad un possibile -5. Il campionato è lungo ma Blessin deve trovare subito la quadra per il suo team almeno per trovare un po' di tranquillità e tornare a respirare.C'èche probabilmente rasserena i tifosi del Gladbach: considerando le quattro squadre che hanno iniziato la propria stagione con zero punti in sei giornate di Bundes, due su tre si sono salvate. L'unica a retrocedere fu, nella stagione 1991/1992 il