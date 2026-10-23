Il fuoriclasse 8 volte Pallone d'Oro arricchisce il suo palmares con un nuovo riconoscimento
Guler (quasi) come Messi: che gol contro il Siviglia
Lionel Messi si cuce indosso - l'ennesimo - tributo che stavolta sembra prescindere dall'apporto al calcio che ha dato in oltre 20 anni di carriera. Il Premio Principe delle Asturie per lo Sport è stato assegnato sulla base della decisione di una giuria presieduta dalla nuotatrice Teresa Perales che vinse il premio nel 2010. Dell'argentino si esaltano doti umane eccezionali.
Messi, Principe per una notte: a lui il premio per "costanza e umiltà nello sport"Si tratta del riconoscimento sportivo più prestigioso in Spagna ed è la Fondazione Principe di Asturie a Oviedo a concederlo al vincitore. Quest'anno è stato conteso da 27 candidati, di 12 nazionalità differenti. La giuria ha messo in risalto il "talento straordinario" del calciatore argentino, dunque l'aver compiuto un "eccezionale percorso sportivo". Fondamentali, però, per la concessione del Premio sono stati il "formidabile e costante impegno solidale per promuovere l'accesso all'istruzione e alla salute dei bambini svantaggiati".
Ancora, Lionel Messi vince perché è riuscito a guadagnare "il rispetto e l'ammirazione di tutti per la sua costanza, umiltà e impegno verso il gioco di squadra". Il 39enne si è servito di un sincero messaggio postato su Instagram per aver ottenuto il Premio: "È un enorme orgoglio" ha assicurato Leo.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA