Lionel Messi si cuce indosso - l'ennesimo - tributo che stavolta sembra prescindere dall'apporto al calcio che ha dato in oltre 20 anni di carriera. Il Premio Principe delle Asturie per lo Sport è stato assegnato sulla base della decisione di una giuria presieduta dalla nuotatrice Teresa Perales che vinse il premio nel 2010. Dell'argentino si esaltano doti umane eccezionali.

Messi, Principe per una notte: a lui il premio per "costanza e umiltà nello sport"

Si tratta del riconoscimento sportivoed è laa Oviedo a concederlo al vincitore. Quest'anno è stato conteso da 27 candidati, di 12 nazionalità differenti. La giuria ha messo in risalto il "talento straordinario" del calciatore argentino , dunque l'aver compiuto un "eccezionale percorso sportivo". Fondamentali, però, per la concessione del Premio sono stati il "".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 06 OTTOBRE: Lionel Messi dell'Argentina celebra il gol del terzo punto della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Benin allo Stadio Monumental Antonio V. Liberti il 06 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. Lionel Messi sta disputando la sua ultima partita per l'Argentina, dopo aver annunciato il ritiro dal calcio internazionale il 31 agosto. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Ancora, Lionel Messi vince perché è riuscito a guadagnare "il rispetto e l'ammirazione di tutti per la sua costanza, umiltà e impegno verso il gioco di squadra". Il 39enne si è servito di un sincero messaggio postato su Instagram per aver ottenuto il Premio: "È un enorme orgoglio" ha assicurato Leo.

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Dal canto proprio, neanche il suo attuale club poteva esimersi dall'esaltare e congratularsi con il suo calciatore di punta. Di lui vanno evidenziati "". Il giocatore più vincente di sempre, con 47 titoli presenti nella sua bacheca, spicca anche per le doti extracalcistiche. Dal 2010 Messi è ambasciatore UNICEF e dirige una personale Fondazione che promuove l'accesso all'istruzione e alla salute dei bambini più fragili.