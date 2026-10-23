Robert Lewandowski sta vivendo un finale di carriera rilassato, come si evince dalla scelta di emigrare negli USA e giocare per i Chicago Fire. Fino a qualche mese fa, però, competeva ai massimi livelli con il Barcellona in cui, in quattro stagioni, ha vinto tutto in Spagna, ma non la Champions League. Proprio quest'ultima è l'unico trofeo che, all'età di soli 19 anni, manca a Lamine Yamal per coronarlo già come uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. La Coppa dalle grandi Orecchie rimane, inoltre, il grande obiettivo del Bayern Monaco, tra le candidate alla vittoria finale anche per merito del duo formato da Harry Kane e Michael Olise. Proprio dei tre personaggi in questione, che lunedì ritroveremo alla cerimonia per la consegna del Pallone d'Oro a Londra, si è espresso il centravanti polacco a The Athletic.

L'investitura di Lewa

Compagni di squadra dal 2023 al 2026,è stato una sorta di padre per, complici i 19 anni di differenza. La carta d'identità, però, sappiamo bene essere relativa, soprattutto quando la qualità è fuori dall'ordinario. Così, l'ex attaccante del, mai vincitore del, nonostante ne fosse pienamente meritevole nel 2020, anno in cui a causa del Covid non venne assegnato, ha tessuto le lodi del 10 Blaugrana.

BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 28: Lamine Yamal del FC Barcellona celebra di aver segnato il terzo gol della sua squadra e completato la sua tripletta insieme al compagno di squadra Robert Lewandowski durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcellona e Villarreal CF al Spotify Camp Nou il 28 febbraio 2026 a Barcellona, in Spagna. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

"Naturalmente, sostengo Lamine affinché vinca il Pallone d'Oro, perché è incredibile, soprattutto alla sua età. Ma oggi è diverso. Prima, c’erano due o tre grandissimi favoriti, come nell’epoca di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Adesso, invece, puoi trovare dieci giocatori e degli argomenti per spiegare perché ognuno di loro potrebbe vincere il premio".

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Gemelli (diversi) del gol

Nel corso della lunga intervista rilasciata a The Athletic,ha anche parlato di, suo successore al, ma con compiti decisamente diversi. Infatti, le caratteristiche dei due giocatori, nonostante il ruolo e il killer instinct siano identici, cambiano nell'impostazione dell'azione. Il polacco era uno straordinario finalizzatore e la manovra dei bavaresi non necessitava una sua scalata, a differenza di ciò chechiede all'inglese. Nell'ultima partita dicontro l', Kane ha giocato, come ogni partita, a tuttocampo, servendo un assist da playmaker a, calciando una rimessa dal fondo al posto die trovando, come da abitudine, la via della rete.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Harry Kane, del FC Bayern München, segna su calcio di rigore il secondo gol della sua squadra durante la partita della 3ª giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern München e Arsenal FC, disputata il 21 ottobre 2026 alla Football Arena di Monaco di Baviera, in Germania. (Foto di Leonhard Simon/Getty Images)

"Harry Kane è arrivato al Bayern al massimo della forma e quello che sta facendo è incredibile, considerando quanti gol sta segnando. E soprattutto, il Bayern sentiva la mancanza di un attaccante di questo tipo dopo che me ne sono andato. Con lui stanno facendo un lavoro davvero buono. E penso che questo lavoro e questa cooperazione tra Kane, Olise e Díaz sia un abbinamento perfetto".

"Olise cambia le partite"

Non poteva mancare un passaggio su, di cuine va pazzo: "Olise ha un futuro enorme. So che tutti parlano di Lamine, ma io cerco a volte di trovare giocatori diversi e vedere qualcosa che non tutti vedono ancora. Per me,, con Lamine e Harry Kane. Le sue decisioni sono perfette. Sa calcolare i tempi, sa quando deve tirare per segnare un gol, sa quando fare il passaggio e che tipo di passaggio.. Amo guardare Lamine, ma anche Olise". Dalle parole dell'attaccante deisi comprende la voglia che avrebbe avuto di giocare con il francese, probabilmente diventando ancora più letale di quanto è stato.