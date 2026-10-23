A tre giorni dalla cerimonia del Pallone d'Oro, anche Lewandowski si è espresso sul tema, eleggendo il suo ex compagno di squadra, Lamine Yamal, come meritevole
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Robert Lewandowski sta vivendo un finale di carriera rilassato, come si evince dalla scelta di emigrare negli USA e giocare per i Chicago Fire. Fino a qualche mese fa, però, competeva ai massimi livelli con il Barcellona in cui, in quattro stagioni, ha vinto tutto in Spagna, ma non la Champions League. Proprio quest'ultima è l'unico trofeo che, all'età di soli 19 anni, manca a Lamine Yamal per coronarlo già come uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. La Coppa dalle grandi Orecchie rimane, inoltre, il grande obiettivo del Bayern Monaco, tra le candidate alla vittoria finale anche per merito del duo formato da Harry Kane e Michael Olise. Proprio dei tre personaggi in questione, che lunedì ritroveremo alla cerimonia per la consegna del Pallone d'Oro a Londra, si è espresso il centravanti polacco a The Athletic.
L'investitura di LewaCompagni di squadra dal 2023 al 2026, Robert Lewandowski è stato una sorta di padre per Lamine Yamal, complici i 19 anni di differenza. La carta d'identità, però, sappiamo bene essere relativa, soprattutto quando la qualità è fuori dall'ordinario. Così, l'ex attaccante del Bayern, mai vincitore del Pallone d'Oro, nonostante ne fosse pienamente meritevole nel 2020, anno in cui a causa del Covid non venne assegnato, ha tessuto le lodi del 10 Blaugrana.
"Naturalmente, sostengo Lamine affinché vinca il Pallone d'Oro, perché è incredibile, soprattutto alla sua età. Ma oggi è diverso. Prima, c’erano due o tre grandissimi favoriti, come nell’epoca di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Adesso, invece, puoi trovare dieci giocatori e degli argomenti per spiegare perché ognuno di loro potrebbe vincere il premio".
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Gemelli (diversi) del golNel corso della lunga intervista rilasciata a The Athletic, Lewandowski ha anche parlato di Harry Kane, suo successore al Bayern Monaco, ma con compiti decisamente diversi. Infatti, le caratteristiche dei due giocatori, nonostante il ruolo e il killer instinct siano identici, cambiano nell'impostazione dell'azione. Il polacco era uno straordinario finalizzatore e la manovra dei bavaresi non necessitava una sua scalata, a differenza di ciò che Kompany chiede all'inglese. Nell'ultima partita di Champions contro l'Arsenal, Kane ha giocato, come ogni partita, a tuttocampo, servendo un assist da playmaker a Davies, calciando una rimessa dal fondo al posto di Neuer e trovando, come da abitudine, la via della rete.
"Harry Kane è arrivato al Bayern al massimo della forma e quello che sta facendo è incredibile, considerando quanti gol sta segnando. E soprattutto, il Bayern sentiva la mancanza di un attaccante di questo tipo dopo che me ne sono andato. Con lui stanno facendo un lavoro davvero buono. E penso che questo lavoro e questa cooperazione tra Kane, Olise e Díaz sia un abbinamento perfetto".
"Olise cambia le partite"Non poteva mancare un passaggio su Michael Olise, di cui Lewandowski ne va pazzo: "Olise ha un futuro enorme. So che tutti parlano di Lamine, ma io cerco a volte di trovare giocatori diversi e vedere qualcosa che non tutti vedono ancora. Per me, probabilmente se Olise avesse segnato uno o due gol ai Mondiali, sarebbe stato anche lui uno dei favoriti per vincere il Pallone d’Oro, con Lamine e Harry Kane. Le sue decisioni sono perfette. Sa calcolare i tempi, sa quando deve tirare per segnare un gol, sa quando fare il passaggio e che tipo di passaggio. Cambia assolutamente le partite. Amo guardare Lamine, ma anche Olise". Dalle parole dell'attaccante dei Chicago Fire si comprende la voglia che avrebbe avuto di giocare con il francese, probabilmente diventando ancora più letale di quanto è stato.
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