Mentre Bruno Fernandes e il Manchester United subivano una storica umiliazione, dei ladri hanno svaligiato la villa del portoghese in Inghilterra
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Piove sul bagnato per Bruno Fernandes. La villa del trequartista portoghese e capitano del Manchester United è stata svaligiata da malviventi che, approfittando del fatto che il giocatore fosse in Italia per la partita di Champions contro il Como, hanno rubato oggetti e gioielli preziosi, riuscendo a oltrepassare i sistemi di sicurezza e a non lasciare tracce fuggendo nel bosco antistante. Un momento decisamente negativo per l'ex Novara, Sampdoria e Udinese, considerando anche la frecciata lanciata ai microfoni all'allenatore Michael Carrick.
L'accadutoIntorno alle 20:30, mentre il Manchester United aveva appena trovato il gol della bandiera con Joshua Zirkzee, tre ladri incappucciati, evidentemente esperti nel settore, hanno fatto irruzione nella villa da quattro milioni di sterline di Bruno Fernandes. Situata nel Cheshire, una contea nel nord-ovest dell'Inghilterra, l'abitazione è stata svaligiata degli oggetti e dei beni più preziosi che il giocatore possedeva insieme alla famiglia.
I malviventi sono riusciti ad arginare gli efficienti sistemi di sicurezza, a prelevare il bottino desiderato e a scappare nel bosco antistante la villa in appena cinque minuti, dopo essere stati intravisti da un vicino di casa. Quest'ultimo ha immediatamente avvertito la polizia che non ha potuto fare altro che constatare il furto e mandare la scientifica per fare luce sulle dinamiche dell'accaduto.
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L'ennesima rapinaSoltanto nell'ultimo mese si possono contare almeno quattro rapine ai danni di calciatori. Peter Gulacsi, portiere ungherese del Villarreal, nel giorno della sfida di Champions contro il Napoli, ha visto la propria casa essere presa d'assalto da dei malviventi mentre ci si trovava insieme alla moglie e ai due figli, rimasti sotto shock per l'accaduto, ma fortunatamente illesi dal punto di vista fisico.
Sempre in Spagna, nelle ultime due settimane si registrano due casi analoghi. La casa di Antony, esterno brasiliano del Betis, mentre giocava e vinceva contro il Porto in Champions League, è stata svaligiata da dei ladri che, come di consueto, hanno rubato oggetti preziosi. Sorte più dura è toccata a Sergio Rico, portiere spagnolo ex Siviglia e PSG, oggi svincolato. Mentre stava cenando con la moglie e i due figli, di cui uno neonato, cinque uomini incappucciati hanno legato il giocatore e, secondo delle ricostruzioni non ancora confermate, avrebbero puntato la pistola alla tempia della suocera. Il bottino, anche in questo caso, riguarda gioielli e beni preziosi.
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