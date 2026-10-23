Piove sul bagnato per Bruno Fernandes. La villa del trequartista portoghese e capitano del Manchester United è stata svaligiata da malviventi che, approfittando del fatto che il giocatore fosse in Italia per la partita di Champions contro il Como, hanno rubato oggetti e gioielli preziosi, riuscendo a oltrepassare i sistemi di sicurezza e a non lasciare tracce fuggendo nel bosco antistante. Un momento decisamente negativo per l'ex Novara, Sampdoria e Udinese, considerando anche la frecciata lanciata ai microfoni all'allenatore Michael Carrick.

L'accaduto

Intorno alle 20:30, mentre ilaveva appena trovato il gol della bandiera con, tre ladri incappucciati, evidentemente esperti nel settore, hanno fatto irruzione nella villa da quattro milioni di sterline di. Situata nel, una contea nel nord-ovest dell'Inghilterra, l'abitazione è stata svaligiata degli oggetti e dei beni più preziosi che il giocatore possedeva insieme alla famiglia.

GOTHENBURG, SWEDEN - AUGUST 8: Bruno Fernandes del Manchester United osserva durante il riscaldamento prima dell'amichevole di pre-stagione tra Paris Saint-Germain e Manchester United a Ullevi l'8 agosto 2026 a Göteborg, Svezia. (Photo by David Lidstrom/Getty Images)

I malviventi sono riusciti ad arginare gli efficienti sistemi di sicurezza, a prelevare il bottino desiderato e a scappare nel bosco antistante la villa in appena cinque minuti, dopo essere stati intravisti da un vicino di casa. Quest'ultimo ha immediatamente avvertito la polizia che non ha potuto fare altro che constatare il furto e mandare la scientifica per fare luce sulle dinamiche dell'accaduto.

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L'ennesima rapina

Soltanto nell'ultimo mese si possono contare almeno quattro rapine ai danni di calciatori., portiere ungherese del, nel giorno della sfida dicontro il, ha visto la propria casa essere presa d'assalto da dei malviventi mentre ci si trovava insieme alla moglie e ai due figli, rimasti sotto shock per l'accaduto, ma fortunatamente illesi dal punto di vista fisico.

MADRID, SPAIN - OCTOBER 10: Peter Gulacsi del Villarreal CF si riscalda prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal CF allo Stadio Santiago Bernabeu il 10 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Sempre in Spagna, nelle ultime due settimane si registrano due casi analoghi. La casa di Antony, esterno brasiliano del Betis, mentre giocava e vinceva contro il Porto in Champions League, è stata svaligiata da dei ladri che, come di consueto, hanno rubato oggetti preziosi. Sorte più dura è toccata a Sergio Rico, portiere spagnolo ex Siviglia e PSG, oggi svincolato. Mentre stava cenando con la moglie e i due figli, di cui uno neonato, cinque uomini incappucciati hanno legato il giocatore e, secondo delle ricostruzioni non ancora confermate, avrebbero puntato la pistola alla tempia della suocera. Il bottino, anche in questo caso, riguarda gioielli e beni preziosi.