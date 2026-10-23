Fernando Muslera si prende il Maracana e scrive una pagina indimenticabile della Copa Libertadores. Una prestazione eroica del portiere uruguaiano che, attraverso una serie di grandi parate, trascina l'Estudiantes nella finale del più grande torneo del calcio sudamericano, eliminando il Flamengo al Maracana. Parate decisive nei 90 minuti della gara di ritorno e ben tre calci di rigore parati nella lotteria dagli undici metri. La serata di Muslera in semifinale di Copa Libertadores è la definizione più completa di "eroe della notte", in attesa di replicare la grande performance anche nell'atto finale della competizione, al Centenario di Montevideo, contro il temibile Palmeiras.

Tre rigori parati: Muslera elimina il Flamengo

Sulla scia dello 0-0 a, la semifinale di Copa Libertadores trarimane bloccata anche al ritorno in Brasile, con le due formazioni che si danno battaglia per ben 90 minuti ma senza trovare la via del gol. Neppure l'espulsione dial 50° minuto riesce infatti a spostare gli equilibri, con il risultato che continua a restare invariato. Il pareggio porta quindi la sfida fino ai calci di rigore, lì dovesalirà in cattedra, indossando anche il mantello.

L'ex estremo difensore della Lazio, infatti, dice di no ai tentativi di due ex volti noti del calcio europeo come Jorginho e Paquetà, per poi far calare il silenzio sugli spalti del Maracana di Rio De Janeiro, parando anche il rigore decisivo di Bruno Henrique. Flamengo eliminato in casa, Estudiantes in finale di Copa Libertadores.

MUSLERA 5 PENALTIDA 3 KURTARIŞ



Estudiantes finalde! pic.twitter.com/vR8CXILB2t — Latin Tribün (@LatinTribun) October 23, 2026

Servirà un'altra notte eroica: l'Estudiantes sfida il Palmeiras

Fernando Muslera al Maracana potrebbe non bastare per assicurare ai Pincharratas il ritorno alla vittoria della finale di Montevideo contro il temibile L'eroica prestazione dial Maracana potrebbe non bastare per assicurare ai Pincharratas il ritorno alla vittoria della finale di Copa Libertadores , la quale manca dall'ormai lontano 2009. Eliminati i campioni continentali in carica, l'estremo difensore uruguaiano è chiamato quindi a un'altra storica performance, stavolta al Centenario dicontro il temibile Palmeiras, ancora col dente avvelenato dopo la sconfitta al Monumental di Lima nella finale della precedente edizione.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 22 OTTOBRE: Fernando Muslera dell'Estudiantes salva la quinta penalità da Bruno Henrique del Flamengo nei rigori durante la semifinale della seconda tappa della Copa CONMEBOL Libertadores tra Flamengo e Estudiantes allo Stadio Maracana il 22 ottobre 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Con l'appuntamento già fissato per il prossimo 28 Novembre, Muslera si gode così la festa a La Plata, nella speranza che l'aria di casa di Montevideo possa portar fortuna alla sua squadra, tornando magari a indossare per la seconda volta di fila un mantello di cui Pincharratas avranno necessariamente bisogno.